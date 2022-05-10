Dursun Özbek'e hemşehrilerinden pankartlı karşılama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dursun Özbek'e hemşehrilerinden pankartlı karşılama

DHA

Dursun Özbek'e hemşehrilerinden pankartlı karşılama


Gülsen Mutlu AKYOL/ŞEBİNKARAHİSAR, (Giresun), (DHA) Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde hemşehrileri tarafından pankartlarla karşılandı.
Şebinkarahisar ilçesinde yaptıracağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temel atma törenine katılmak üzere ilçeye gelen Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek, 1905 Şebinkarahisar Galatasaray Taraftarlar Derneği'nce 'hoş geldiniz' pankartı ile karşılandı. Şebinkarahisarspor forması hediye edilen Özbek kendisini karşılayanlara teşekkür etti. Okul yapımının ardından ilçede talep üzerine başka yatırımlar yapabileceğini açıklayan Özbek, "Bizler bu tür kazanımlarla örnek olmalıyız. Bir tane ben, bir tane bir başka iş insanı ve diğerleri de bunu örnek alarak bir yerlere bir şeyler yapacaklardır. Böylece ilçemize ve bölgemize katkı sağlamış oluruz" dedi.
'Galatasaray Kulübü başkanlığına yeniden adaylığı düşünüyor musunuz?' yönündeki soruya Özbek, gülümseyerek, "Şebinkarahisar´ın suyu, ekmeği çok lezzetli. Biraz önce yemek yedik. Çok güzel yemek hazırlanmıştı. Şebinkarahisar´ın şampiyonluğunu kutluyorum. Giresunspor da bu yıl çok iyi mücadele etti" yanıtını verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Özbek'in karşılanması
-Özbek'in konuşması
-Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Giresun / Şebinkarahisar Gülsen Mutlu AKYOL
2022-05-10 11:16:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkçılık çalıştayı öncesi, balıkçılar beklentilerini açıkladı
YEREL HABERLER Balıkçılık çalıştayı öncesi, balıkçılar ...
Giresun´da, 214 kişi sudan etkilendi
YEREL HABERLER Giresun´da, 214 kişi sudan etkilendi
Ağabeyinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada yaralanmıştı, yine bir bıçaklı kavgada ağır yaralandı Bıçaklı kavgada ağır yaralanan şahıs yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Ağabeyinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada ...
Giresun Belediyesi’nden “Anneler Günü” etkinliği
YEREL HABERLER Giresun Belediyesi’nden “Anneler Günü” etkinliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.