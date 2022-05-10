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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Belediyesi’nden Engelsiz Yaşam Merkezi

İHA

Giresun Belediyesi’nden Engelsiz Yaşam Merkezi

Giresun Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan “Engelsiz Yaşam Merkezi” için süreç başlatıldı.
Aksu Mahallesi Mehmet İzmen Caddesi 51 Nolu Sokak’ta yer alan 240 metrekarelik iki katlı binaya uygulanacak olan projenin yapım sözleşmesi ilgili firma ile imza altına alındı. Özel gereksinimli vatandaşlara hizmet verecek olan projede, istihdam birimi, hukuk birimi, psikolojik destek birimi, psikolojik destek birimi sağlık birimi, sağlık birimi, 2 adet el sanatlarına yönelik atölyeler, müzik atölyesi ve proje web sitesi yer alıyor.
Giresun Belediyesi tarafından açılması planlanan Engelsiz Yaşam Merkeziyle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Bir süredir çalışmalarını sürdürdüğümüz Engelsiz Yaşam Merkezi projesinin yapımına başlıyoruz. Merkezimiz hizmete girdiğinde engelli kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olacak. Kardeşlerimiz merkezimizle hayatın içinde olacaklar. Merkezimizi, engellilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dizayn ettik. Kısa zaman içerisinde projemizi tamamlayıp hizmete sunacağız” dedi.

“Gönül belediyeciliği ilkesiyle çalışıyoruz”
Engelli olmanın bireysel bir sorun değil, sosyal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren ve herkesin ortak çabasını gerektiren bir konu olduğunu söyleyen Başkan Şenlikoğlu, “Hükümetimiz, engelli kardeşlerimizin toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak amacıyla birçok alanda önemli faaliyetlere imza atarken, yerelde de bizler de 'Gönül Belediyeciliği' ilkesiyle onlara her alanda erişilebilir bir yaşam sunmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hükümetimizin de engelli kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiği özverili çalışmalardan feyz alarak imkanlarımız ölçüsünde de engelli kardeşlerimizi sevindirmeye ve mutlu etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Engelliler Haftası’nın toplumsal farkındalığı artırmasını temenni ediyor, tüm engelli kardeşlerimize ve ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

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