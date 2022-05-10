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Giresun´da 214 kişinin etkilendiği suyun kaynağı araştırılıyor

DHA

Giresun´da 214 kişinin etkilendiği suyun kaynağı araştırılıyor


Fatih TURANSelay SAYKAL/GÖRELE (Giresun), (DHA)GİRESUN´un Görele ilçesinde bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuran 214 kişi, tedavilerinin ardından taburcu oldu. İlçe Belediye Başkanı Tolga Erener, tedbir amaçlı süper klorlama yapılan şebeke suyunun numunelerinin temiz çıktığını belirtti. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Tuğrul Kotur da, "Vaka kaynağı tespiti için incelemeler sürüyor" dedi.
Görele ilçesinde 8 Mayıs'tan beri bulantı, kusma ve ishal şikayeti görülen kişiler, Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi´ne başvurmaya başladı. Çoğu ayakta müdahale edilen 214 kişi, taburcu edildi. İlçe merkezindeki mahalleler başta olmak üzere belediye ekiplerince, şebeke sularında süper klorlama çalışması başlatıldı, ilçede 'şebeke suyu tüketilmemesi' yönünde uyarı anonsları yapıldı. Su numuneleri laboratuvar ortamında incelemeye alınırken, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, vakaların kaynağının tespiti için inceleme çalışması başlattı. İlçede şebeke suyu haricinde alınan su numunelerinin sonuçları bekleniliyor.
ŞEBEKE SUYU İÇİLEBİLİR ANONSU
Düne oranla bulantı, kusma ve ishal şikayetleri azalan ilçede su numunelerinin temiz çıktığı belirtilerek, belediye ait hoparlörlerden "Süper klorlama çalışmaları tamamlandığından, vatandaşlarımızın şebeke suyunu içme ve kullanmalarında sakınca yoktur" anonsları yapıldı.
'SULARIN İÇİLMESİ İÇİN BİR SIKINTI YOK'
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, alınan su numunelerinin temiz çıktığını belirterek, "İshal şikayeti ağırlıklı vakaların artışı üzerine, ortak kullanımın su olduğu için bizler tedbir amaçlı olarak, süper klorlama yaptık. Aynı zamanda da uyarı anonsları yaptık. Hastalarımız ayakta tedavi olup, taburcu oldu. Az önce sevindirici haber geldi; süper klorlamadan önce belediyemiz şebeke suyundan alınan numunelerin sonuçları temiz çıktı. Suların içilmesi için bir sıkıntı yok. Bu mevsimsel geçiş kaynaklı olabilir, vakarın çoğu ilçe merkezi de değil köydeki insanların da başvurduğunu öğrendik. Halkımızın içi ferah olsun" dedi.
'İNCELEMELER SÜRÜYOR'
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Tuğrul Kotur da, "Ayın 8'inde kusma, ishal gibi 40''ı aşkın vaka bilgisi bize geldi. Hızlıca numuneler alındı, depolarda hijyen ve süper klorlama çalışması başlatıldı. Vaka kaynağı tespiti için incelemeler sürüyor. Sözlü olarak ilk numunelerin temiz çıktığı bilgisini edindik. Hastanemize 200'ü aşkın başvuru oldu; bunların genel durumları iyi ve hepsi ayaktan tedaviyle taburcu edildi. Düne oranla hastaneye başvuru oranımız da azaldı. Bunun daha da düşeceğinizi düşünüyoruz. Herkese geçmiş olsun" diye konuştu.
İlçede oturan Hüseyin Çınar da, "Çok şükür ciddi bir olumsuz durum olmadığını, bir sıkıntı olmadığını duyduk. Tedbirler alınmış. Bunlar mevsimler geçişler için erken uyarıdır. Uyarıların erken olması iyi oldu. Kıştan yaza geçiş var; dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA
Bu arada Görele Kaymakamlığı da yazılı açıklama yaparak ilçede tüm içme suyu kaynaklarının temizlendiği duyuruldu. Açıklamada, "İçme suyu kaynaklı olduğu değerlendirilen vakaların genel durumlarının iyi olduğu ve halihazırda da hastanemize başvuruların devam ettiği görülmektedir. Bu çerçevede Belediye Başkanlığı ile görüşülerek tüm içme suyu kaynakları temizlenerek rehabilite edilmektedir. Ayrıca anons edilerek içme suyu amaçlı olarak şebeke suyunun kullanılmaması halkımıza bildirilmiştir. Alınan su numuneleri ile ilgili detaylı analizler yapılması amacıyla Giresun Halk Sağlığı ve Trabzon Halk Sağlığı Laboratuvarları ile iletişim devam etmektedir. Tüm içme suyu kaynak, kaptaj ve depoların temizlenmesi ve suyun yeniden klorlanarak verilmesi sonrasında normale dönülecektir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun / Görele Fatih TURAN-SelaySAYKAL
2022-05-10 15:43:09

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