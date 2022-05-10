Giresunspor’da ayrılık

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GZT Giresunspor’da, takım kaptanı Ibrahima Balde ile yollar ayrıldı.

Yeşilbeyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Ibrahima Balde ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ibrahima Balde’ye kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz” denildi.

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