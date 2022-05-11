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Giresun’da toplu sünnet şöleninde 'yanlış sünnet' iddiası Toplu sünnet töreninde sünnet edilen 31 çocuktan 6'sının ailesi, evlatlarının yanlış sünnet edildiği iddiasıyla belediyeye başvurdu Aileler Giresun’daki hastanelere yönlendirildi

İHA

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Soğukpınar Belde Belediyesi tarafından düzenlenen toplu sünnet töreninde sünnet edilen 31 çocuktan 6'sının ailesi, evlatlarının yanlış sünnet edildiği iddiasıyla belediyeye başvurdu. Aileler Giresun'daki hastanelere yönlendirilirken, Sağlık İl Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

Giresun’da toplu sünnet şöleninde 'yanlış sünnet' iddiası Toplu sünnet töreninde sünnet edilen 31 çocuktan 6'sının ailesi, evlatlarının yanlış sünnet edildiği iddiasıyla belediyeye başvurdu Aileler Giresun’daki hastanelere yönlendirildi

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Soğukpınar Belde Belediyesi tarafından düzenlenen toplu sünnet töreninde sünnet edilen 31 çocuktan 6'sının ailesi, evlatlarının yanlış sünnet edildiği iddiasıyla belediyeye başvurdu. Aileler Giresun’daki hastanelere yönlendirilirken, Sağlık İl Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.
Soğukpınar Belde Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde toplu sünnet şöleni düzenlendi. Sünnet edilen 31 çocuktan 6'sının ailesi, evlatlarının yanlış sünnet edildiği iddiasında bulunarak belediyeye başvurdu. Çocuklar, belediye tarafından Giresun’daki özel ve kamu hastanelerine yönlendirildi.
Olayla ilgili bilgi veren CHP'li Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, “Sosyal belediyecilik anlamında toplumsal hizmet amacıyla belediyemize gelen talepler üzerine toplu sünnet yapmak istedik. Bir doktor arkadaşımızın tavsiyesiyle özel bir klinikte pratisyen doktor ile irtibata geçtik. Yaptığımız protokoller sonucu toplu sünneti gerçekleştirdik. Belediyemize 45 çocuk müracaat etmişti, bunlar içerisinde 10 yaşında dahi olanlar vardı. Bu çocuklarımızdan birkaç tanesi cerrahi müdahale gerektiği için sünnet töreninde sünnet edilmedi. Sünneti gerçekleştirilen 31 çocuktan 6 tanesinin ailesi belediyemize müracaat etti. Sünneti gerçekleştiren doktor il dışında olduğu için başka hastanelere yönlendirdik. Belediye olarak bütün ailelerimizin masraflarını karşılayarak gereken tedavileri için destek oluyoruz. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Aileler endişeli
Çocuğunun yanlış sünnet edildiğinin iddia eden Emine K., “Belediyemizin duyurusu üzerine toplu sünnet için ben de müracaat ettim. Çocuğumu sünnet ettirdikten birkaç gün sonra sünnetinde farklılıklar görünce doktoru aradım. Beni özel bir hastaneye yönlendirdiler. Benim gibi birçok aile var. Bazı ailelerin çocukları yanlış sünnet edilmiş” diye konuştu.

Doktordan açıklama: “Normal bir komplikasyon”
Toplu sünneti gerçekleştiren İran uyruklu Türk vatandaşı Pratisyen Doktor A.B. ise, “Yapılan sünnetlerde alt derinin, sünnet derisinin uzun kalması gibi bazı komplikasyonlar olabiliyor. Toplu sünnetler biraz hızlı ve çabuk olduğu için böyle komplikasyonlar yaşanıyor ama bunlar geri dönüşü mümkün olmayan hatalar değildir. Bunları ailelerle görüştük ve ilettim. İl dışında olduğum için de başka doktor arkadaşlara yönlendirdiklerimiz oldu. Tekrar sünnet yapılabiliyor. Aileler ile iletişim halindeyiz ve hiçbir sorun olmaması konusunda hassasiyetimizi gösteriyoruz” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı
Toplu sünnet töreninde ailelerin şikayetleri üzerine inceleme başlatıldığını belirten Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, “Yapılan sünnet bilgimiz dahilinde olan bir konu değildir. Özel bir klinik doktoru tarafından gerçekleştirilen bir sünnettir. Biz ailelerin şikayetleri üzerine bir inceleme başlattık. Konunun takipçisiyiz. Bizim yapılacak sünnet töreninden ailelerin şikayetleriyle bilgimiz oldu ve gereken incelemeyi başlattık” ifadelerini kullandı.

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