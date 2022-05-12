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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’ da Trafik Haftası etkinlikleri

İHA

Giresun’ da Trafik Haftası etkinlikleri

Giresun’da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Giresun’da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Depboy mevkiinde ilköğretim okulu öğrencileri, polis ve zabıta ekiplerinden oluşan kortej yürüyüşü ile başladı. Gazi Caddesi’nden Atapark Meydanı'na kadar süren yürüyüş sırasında öğrenciler üzerinde trafik kurallarına uyulması gereken yazılar bulunan pankartlar taşıdı.
Atapark Meydanında saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile devam eden programa Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Muhammet Arışan , İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muhammet Sevinç, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının birim müdürleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Trafik kurallarına uyulması gerektiğine vurgu yapan konuşmaların ardından, Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ayrıca “Yılın Trafik Polisleri, Jandarma Personelleri, Yılın Zabıtaları ve Yılın Şoförlüleri'ne plaket ve hediyeleri verildi. Tören minik öğrencilerin Trafik Haftası’na özel hazırladıkları gösteri ile son buldu.

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