Giresun’da asansör boşluğunda çalışan işçiler asansör altında kaldı: 1’i ağır 3 yaralı Asansör boşluğunda asansör altında kalan işçinin çıkartılması için çalışmalar sürüyor

Giresun’da Atatürk Bulvarı Sahil yolu üzerinde bulunan bir otelde tadilat sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü. Olayda 1’i ağır 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, il merkezindeki bir otelin tadilatı sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine üst katlarda bulunan asansör bilinmeyen bir nedenle üzerlerine düştü. Olayda 3 işçi yaralanırken, 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı. Asansör altında bulunan bir işçinin çıkartılması için 112, UMKE, İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlatırken, işçiyi çıkartmak için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.