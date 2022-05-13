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Giresun 45. Uluslararası Aksu Festivaline hazırlanıyor 45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali’ne katılan Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerden Ukrayna ve Rusya’dan ülkelerindeki savaş nedeniyle bu yıl halk dansları toplulukları katılamayacak

İHA

Giresun 45. Uluslararası Aksu Festivaline hazırlanıyor 45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali’ne katılan Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerden Ukrayna ve Rusya’dan ülkelerindeki savaş nedeniyle bu yıl halk dansları toplulukları katılamayacak

Giresun’da halk arasında Mayıs 7’si olarak bilinen 45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali’nin 1922 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.
Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin halk dansları topluluklarının da katıldığı festivale ülkelerindeki savaş dolayısıyla Rusya ve Ukrayna’dan katılımın olamayacağı bildirildi.
Festival ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, festivalin 4 bin yıllık tarihe dayanan, Rumi takvime göre 7 Mayıs’a, Miladi takvime göre 20 Mayıs’a denk gelen, geleneksel bir etkinlik olduğunu hatırlattı.
Şenlikoğlu, “20 Mayıs’ta başlayıp 22 Mayıs’ta sona erecek olan 45. Uluslararası Aksu Festivalinin açılışı için buradayız. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile başlayacak. Ardından festival ateşinin yakılacak ve gençler sanatçılarla buluşacağı konserler organize edilecek. Festivalin, geleneksel tanıtımlar ve halk danslarıyla 20 Mayıs’ta devam edecek. Aksu Deresi ile denizin buluştuğu yerde festivalimizi yapacağız. Geçmişte vatandaşlarımız sabah erken saatlerde hayvanlarıyla gelir, o bölgeyi gezer, festivalin bahardan yaza geçişi sembolize etmesinden hareketle aslında yaza geçişi başlatmış olurlardı. Biz de bu festivalde farklı olarak gece saat 03.00’da Sarvan köyünden vatandaşlarımızla hep beraber yürüyüşle geleneksel bir hava oluşturarak Aksu Deresi ile denizin birleştiği yere geleceğiz. Bölgede geleneksel havayı yaşatmak için denize ’yedi çift, bir tek’ taş atacağız, sonra saç ayaktan geçeceğiz. Bu tür gelenekleri yaşatarak festivali gerçekleştireceğiz” dedi.
Festivalde 23 ülkenin standının yer alacağını belirten Başkan Şenlikoğlu, “Her yıl Karadeniz’e kıyısı bulunan birçok ülkeden halk dansları toplulukları katılıyor. Bu yıl ise 45 ülkenin halk dansları toplulukları katılacak. Ukrayna ve Rusya’dan savaş dolayısıyla bu yıl katılım maalesef olamayacak. Ancak Rusya ve Ukrayna ülkelerinin de içerisinde bulunduğu 23 ülkenin tanıtım stantları yer alacak. Bu ülkelerin ilimizdeki öğrencileri veya katılımcıları kendi geleneksel ürünlerini sergileyecekler, bizler de geleneklerimizi tanıtacağız” diye konuştu.

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