Otelde işçilerin üzerine asansör kabini düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)GİRESUN'da tadilat yapılan otelde asansör kabini işçilerin üzerine düştü. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.
Giresun Limanı yanındaki Atatürk Bulvarı'nda tadilat yapılan otelin asansör boşluğunda çalışan 3 işçinin üzerine kabin düştü. İhbarla bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin çalışması ile bulundukları yerden çıkarılan işçilerden Ahmet Dağdeviren olay yerinde hayatını kaybetti, Metin Demir ile Sinan Arslan da ambulanslarla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağdeviren'in cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-05-13 15:20:12
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