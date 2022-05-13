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Hakan Karaahmet: “Giresunspor, bir başarı hikayesi yazarak Süper Lig’de kaldı”

İHA

Hakan Karaahmet: “Giresunspor, bir başarı hikayesi yazarak Süper Lig’de kaldı”

Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karahmet, “Giresunspor, muhteşem bir başarı hikayesi yazarak Süper Lig’de kaldı. Şimdi mutluluğu yaşayalım” dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor’un Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, Çotanak Spor Kompleksi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Süper Lig’in sonuna yaklaşılırken sezonun değerlendirmesini yapan Başkan Karaahmet, Giresunspor’la ilgili kamuoyunda oluşan iddialara cevap verdi.

“Giresunspor muhteşem bir başarı hikayesi yazdı”
Karaahmet, kamuoyunda son dönemde en çok konuşulan konuların başında gelen Giresunspor’un borçları konusunda yaptığı açıklamada, borçların kur farkından kaynaklandığını söyledi. Karaahmet, bu duruma rağmen Giresunspor’un bir başarı hikayesi yazdığını vurgulayarak, “Biz geçen sene Süper Lig’e çıkmış, Türkiye’nin takdir ettiği sempatik bir takımız. Biz niye mutlu değiliz. Süper Lig’e çıkmış ve kalmışız. Niye mutlu değiliz. Bunun altında başka ne aranabilir ki. Diyelim ki önümüzdeki sezon Avrupa’ya gittik. Niye Şampiyonlar Ligi’ne gitmedik diye mi eleştirileceğiz. Mutluluğu yaşayalım şu anda. Tabii sezonun içinde futbolun içinde yaşanan tartışmalar oldu. Ama bitti artık. Kaldık ve bitti. Şimdi mutluluğu yaşayalım. Giresunspor, muhteşem bir başarı hikayesi yazarak Süper Lig’de kaldı. En az bütçeyle kaldı. Hem borç ödüyor hem de takımını ayakta tutmaya çalışıyor. Böyle kaldı. Ben çıkıp sürekli artık bunları anlatmak zorunda kalmayayım. Evet Giresunspor’un bir borcu vardı. Ama kur farkı olmasaydı bugün bizim 70 milyon civarı bir borcumuz olurdu. Süper Lig takımı için büyük bir borç değil. Bunu biz yapmışız gibi algılanması bana ilginç geliyor. Bunu ben yapmadım” dedi.

“Diarra’yı kandırdıklarını düşünüyorum”
Sözleşmesini fesheden futbolcu Mamadou Diarra’yla ilgili konuşan Karaahmet, Diarra’nın menajer oyununa geldiğini belirterek, “Diarra geçen sezonda bizim oyuncumuzdu. Sözleşmeyi uzatmadı. Oturduk menajeriyle konuştuk. 40 Euro verin ve lig sonuna kadar kalalım dedi. 2030 bin Euro da prim verelim ve sezon sonunda gidersin dedik. Sonra Diarra’nın menajeri parayı kendi hesabına istemiş. Avukatlarımız görüşmeyi sürdürürken bizimkiler tamam diyorsanız parayı yatıralım demiş. Birazda güven lazım. Çünkü Diarra’nın alacağı daha fazla. Feshedebilir o an. Sonra para menajerin hesabına yatıyor. Ama 2 gün sonra Diarra sözleşmeyi feshetmiş. Aradan bir hafta geçtikten sonra muhasebe bize paranın aradaki bir bankada beklediğini söyledi. O zaman menajer bizi kandırdı dedik. Diarra genç birisi. Onu kandırdıklarını düşünüyorum” dedi.

“Balde kalmak istediği için tepki göstermiş”
İbrahima Balde ile ilgili de açıklama yapan Karaahmet, “Hocamızın raporuyla Balde’ye izin verildi. 2 hafta kalmış. Seyirci soruyor Balde nerede diye. Bizde izin verdik dedik. Sözleşmesi bitti zaten. Biz de teşekkür ettik. Balde buna kızmış ve tepki göstermiş. Gösterebilir. Geçen gün birlikteydik. Neden böyle yaptığını sordum. Kalmak da istiyor. Ama profesyonellik böyle. Geçen senede aynısı oldu. Bu futbolcularını buraya ben getirdim. Ama ayrılma kararını da vermek zorundayız” şeklinde konuştu.

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