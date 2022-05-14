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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli ve Bakım Merkezinde, engelsiz eğlence

İHA

Engelli ve Bakım Merkezinde, engelsiz eğlence

Özel Giresun Engelli Bakım Merkezinde sosyal etkinlikler kapsamında eğlence programı düzenledi.
Bakım Merkezi Kurucusu ve ASKON Giresun İl Başkanı Yener Türk ile Kurum Müdürü Gülseren Kesik' organizasyonu sonucu her yönüyle coşkulu geçen ve sıra dışı görüntülere sahne olan etkinliğe Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fethi Elmas, İl Müftüsü Ramazan Topcan, Dereli Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Özer, Giresun Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Yayla, siyasi parti temsilcileri, engelli aileleri ve davetliler katıldı.
Program sırasında bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fethi Elmas, "Bizler engelli dostları olarak burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduk. Her zaman onların yanındayız, destekçileriyiz. Bütün çalışmalarımız, gayretimiz engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak içindir. Bu doğrultuda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Böylesine güzel bir etkinliği organize eden kurum yetkililerimizi tebrik ediyor, engellilerimizin bu anlamlı haftasını kutluyorum" dedi.
Kurum Müdürü Gülseren Kesik de yaptığı konuşmada katılımları nedeniyle konuklarına teşekkür ederek "Burada engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunlar hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmektir. Unutulmamalı ki engelli bireylerimizi toplumun her kesiminde görmek, onları üreten bireyler haline getirmek en öncelikli görevlerimiz arasındadır. Biz burada engellilerimize fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini göstermek istiyoruz. Engel yeter ki kalplerde olmasın" diye konuştu.
Etkinlik engellilerin folklor gösterileri, semazen gösterilerinin yanı sıra müzik ziyafetiyle sona erdi.

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