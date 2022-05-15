Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında GZT Giresunspor, Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir’in 10'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
35. dakikada Başakşehir’de Mahmut’un kullandığı köşe vuruşuna yükselen Trezeguet’in kafa vuruşu kale yakınından dışarı çıktı.
39. dakikada Başakşehir’de Berkay’ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Onurcan kornere çıkardı.
45+2. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Tolga’nın ortasında top Giresunspor savunmasına çarparak Okaka’nın önünde kaldı. Ceza sahası içinde penaltı noktası yakınlarında topu önünde bulan Okaka’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 01
Stat: Çotanak
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Kâmil Çetin xx, Gökhan Barçın xx
GZT Giresunspor: Onurcan xx, Zeki xx, Sergio xx, Traore xx, Umut xx, Diabate xx, Chiquinho xx, Flavio xx, Alexis Perez xx, Sergen xx, Hayrullah xx
Yedekler: Göktan, Okan, Anıl Yiğit, Muhammed, Emre, Erol Can, Şahin, Furkan, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Duarte xx, Epureanu xx, Lima xx, Tolga Ciğerci xx, Deniz xx, Mahmut xx, Berkay xx, Trezeguet xx, Guldbrandsen x (Okaka dk. 13 xxx)
Yedekler: Muhammed, Tagir, Aleksic, Chadli, Serdar, Fernandes, Ömer Ali, Salih, Atabey
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Okaka (dk. 45+2) (Medipol Başakşehir)
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