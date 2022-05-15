Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 37. haftasında GZT Giresunspor, Medipol Başakşehir’i konuk etti. Karşılaşma 11'lik skorla berabere sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sol kanattan ilerleyen Alexis Perez, ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

63. dakikada Flavio’nun derinlemesine pası kontrol eden Zeki, topu Sergio’ya gönderdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

71. dakikada sağ kanattan Chiquinho’nun pasında topla buluşan Sergio'nun ortasında Umut’un vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.

72. dakikada Giresunspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Alexis Perez, kafayla topu ağlara gönderdi. 11



Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Kâmil Çetin xx, Gökahn Barçın xx

Giresunspor: Onurcan xx, Zeki xx, Sergio xx, Traore xx, Umut xx (Emre dk. 83 ?), Diabate xx (Muhammed dk. 72 x), Chiquinho xx, Flavio xx, Alexis Perez xxx, Sergen xx, Hayrullah xx

Yedekler: Göktan, Okan, Anıl Yiğit, Erol Can, Şahin, Furkan, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Başakşehir: Volkan xx, Leonardo xx, Epureanu xx, Berkay xx (Aleksic xx dk. 61), Mahmut xx, Guldbrandsen xx (Okaka xxx dk. 13), Deniz xx (Serdar xx dk. 61), Tolga xx, Lima xx, Trezeguet xx, Junior xx

Yedekler: Muhammed, Tagir, Chadli, Fernandes, Ömer Ali, Salih, Atabey

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Stefano Okaka (dk. 45+2) (Başakşehir), Alexis Perez (dk. 72) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Sergio Junior, Sergen Piçinciol, Hayrullah Bilazer, Emre Taşdemir, Alexis Perez (Giresunspor) Daniel Aleksic, Junior Caiçara (Başakşehir)

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