GZT Giresunspor - Medipol Başakşehir: 1-1

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)
STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Kamil Çetin, Gökhan Barcın
GZT GİRESUNSPOR: Onurcan Piri Zeki Yavru, Sergen Piçinciol, Alexis Perez, Hayrullah Bİlazer, Traore, Flavio, Serginho, Chiquinho, Diabete (Dk. 73 Muhammed Gümüşkaya), Umut Nayir (Dk. 83 Emre Taşdemir)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan Caiçara, Duarte, Epureanu, Lucas Lima, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç (Dk. 62 Serdar Gürler), Trezeguet, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Dk. 62 Aleksic), Guldbrandsen (Dk. 13 Okaka)
GOLLER: Dk. 72 Perez (GZT Giresunspor), Dk. 45+1 Okaka (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Serginho, Sergen Piçinciol, Hayrullah Bilazer, Perez (GZT Giresunspor), Aleksic, Caiçara (Medipol Başakşehir)
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 37´nci haftasında GZT Giresunspor, sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
39´uncu dakikada orta alandan aldığı topu taşıyan Berkay Özcan önünü boşaltıp yaklaşık 25 metreden sert vurdu, köşeye giden topu kaleci Onurcan Piri yumrukla kornere çelmeyi başardı.
45+1´inci dakikada Tolga Ciğerci´nin ceza alanına ortasında Perez´in uzaklaştıramadığı topu alan Okaka´nın dönerek vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu: 0-1.
53´üncü dakikada Hayrullah Bilazer ortaladı, Serginho kale alanına paralel pas çıkardı, Umut Nayir ceza alanına girer girmez yerden sert vurdu, kaleci Volkan Babacan uzanıp topu uzaklaştırmayı başardı.
54´üncü dakikada Giresunspor atağında Umut Nayir rakip ceza sahası çizgisi üzerinde buluştuğu topu yerden Chiquinho'ya aktardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda top kale direğinin dibinden auta gitti.
70´inci dakikada Sergio yerden kale sahasına gönderdi, Umut Nayır´ın sert şutu direğin yanından auta gitti.
72´nci dakikada GZT Giresunspor sağ kanattan Chiquinho ile korner kullandı, topu takip eden Perez´in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
79´uncu dakikada Muhammed Gümüşkaya orta alandan taşıdığı topla ilerledi, yerden pasını çıkardı, Umut Nayir gelişine sert vurdu, kaleci Volkan Babacan yatarak topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-05-15 21:21:54
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