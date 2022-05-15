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GZT Giresunspor - Medipol Başakşehir: 1-1

DHA

GZT Giresunspor - Medipol Başakşehir: 1-1


Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)
STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Kamil Çetin, Gökhan Barcın
GZT GİRESUNSPOR: Onurcan Piri Zeki Yavru, Sergen Piçinciol, Alexis Perez, Hayrullah Bİlazer, Traore, Flavio, Serginho, Chiquinho, Diabete (Dk. 73 Muhammed Gümüşkaya), Umut Nayir (Dk. 83 Emre Taşdemir)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan Caiçara, Duarte, Epureanu, Lucas Lima, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç (Dk. 62 Serdar Gürler), Trezeguet, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Dk. 62 Aleksic), Guldbrandsen (Dk. 13 Okaka)
GOLLER: Dk. 72 Perez (GZT Giresunspor), Dk. 45+1 Okaka (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Serginho, Sergen Piçinciol, Hayrullah Bilazer, Perez (GZT Giresunspor), Aleksic, Caiçara (Medipol Başakşehir)
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 37´nci haftasında GZT Giresunspor, sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
39´uncu dakikada orta alandan aldığı topu taşıyan Berkay Özcan önünü boşaltıp yaklaşık 25 metreden sert vurdu, köşeye giden topu kaleci Onurcan Piri yumrukla kornere çelmeyi başardı.
45+1´inci dakikada Tolga Ciğerci´nin ceza alanına ortasında Perez´in uzaklaştıramadığı topu alan Okaka´nın dönerek vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu: 0-1.
53´üncü dakikada Hayrullah Bilazer ortaladı, Serginho kale alanına paralel pas çıkardı, Umut Nayir ceza alanına girer girmez yerden sert vurdu, kaleci Volkan Babacan uzanıp topu uzaklaştırmayı başardı.
54´üncü dakikada Giresunspor atağında Umut Nayir rakip ceza sahası çizgisi üzerinde buluştuğu topu yerden Chiquinho'ya aktardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda top kale direğinin dibinden auta gitti.
70´inci dakikada Sergio yerden kale sahasına gönderdi, Umut Nayır´ın sert şutu direğin yanından auta gitti.
72´nci dakikada GZT Giresunspor sağ kanattan Chiquinho ile korner kullandı, topu takip eden Perez´in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
79´uncu dakikada Muhammed Gümüşkaya orta alandan taşıdığı topla ilerledi, yerden pasını çıkardı, Umut Nayir gelişine sert vurdu, kaleci Volkan Babacan yatarak topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-05-15 21:21:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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