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GZT Giresunspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

DHA

GZT Giresunspor - Medipol Başakşehir maçının ardından


Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 37'nci haftasında GZT Giresunspor sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Maçın zor olacağının bildiklerini ve bu bilinçle sahaya çıktıklarını ifade eden GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bunun için kontrollü bir oyun tercih ettiklerini söyledi. Keleş, "Maçtan önce biz hedefimize ulaşmıştık. Rakibimizin hedefi vardı. Zor maç olacağını biliyorduk. İlk yarı biraz kontrollü oynadık ve pozisyon vermedik. Uzatmalarda yediğimiz bir gol moralimizi bozsa da, ikinci yarı üstün oynadık. Pozisyonlarımız var, kazanabilirdik de. Bu kadar eksiğe rağmen, rakibin kadro kalitesine rağmen, oyuncularımız inanılmaz mücadele ettiler" dedi.
"SON MAÇ BİRAZ SIKINTI ÇEKECEĞİZ FAKAT GENÇLERİMİZ OYNAYACAK"
İç sahada oynadıkları son 6 maçta mağlup olmadıklarını hatırlatan Keleş, "Seyircilerimizin önünde son 6 maçtır yenilmiyoruz. Bizi çok iyi destekliyorlar ve sevgi gösterisinde bulundular. Onlara teşekkür ediyorum. Önümüzde Hatay deplasmanı var, cezalı oyuncularımız var, 2 tane daha gidecek aramızdan. Son maç biraz sıkıntı çekeceğiz fakat gençlerimiz oynayacak. 45 puan yaptık, önümüzde bir maç daha var, sonra tatil. Oyuncularım hak ettiler, güzel bir tatil yapacaklar. Önümüzdeki sezonun çalışmasını yapmaya başladık, güzel bir kadro oluşturuyoruz. Geçen sene geç kalmıştık, biraz erken davranıp biran evvel bitirebiliriz" şeklinde konuştu.
"ÇIKARKEN SON PASLARI DEĞERLENDİREMEDİK"
İlk ve ikinci yarıdaki farklı oyun anlayışlarıyla ilgili de konuşan Keleş, "İlk yarı biraz kontrollü oynayalım dedik. Önde bastığımız zaman arkada biraz sıkıntı çekebilirdik. Biliyorsunuz biraz problemlerimiz var. Kazandığımız topları iyi değerlendirebilseydik, çıkarken son pasları değerlendiremedik orada biraz sıkıntı çektik ama ona rağmen rakibe de pozisyon vermediğimizi düşünmüyorum. Bu bir tercihti ama ikinci yarı tercihimizi değiştirdik. İç saha oyunumuza döndük biraz. Dediğim gibi rakip inanılmaz güçlü, biraz kontrollü oynamak zorundaydık. Çok fazla bu konuda eksiğiz ama oyuncular 90 dakikayı iyi bir şekilde tamamladılar. İkinci yarı oyundan memnunum, yorulan oyuncularımızı değiştirmekte biraz sıkıntı çektik. Fakat çoğu şey planımız içindi" diye konuştu.
ERDİNÇ SÖZER: BÜTÜN HEDEFİMİZ SENEYE AVRUPA'DA OYNAMAK
Önemli bir maç oynadıklarını ancak oynanan oyundun memnun olmadıklarını ifade eden Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, ""Bugün bizim için çok önemli bir maçtı. Hedefle geldik. Bugün performanstan memnun değiliz. Golü bulunca daha domine etmemiz lazımdı, daha çok pozisyon çıkarmak için. Geçiş oyununa döndü, Giresunspor sezonun son iç sahada maçında kendini sahaya verdi ve 1 puanı hak etti. 1 maçımız var, final maçımız. Hedefimiz Avrupa. Son maçta şampiyon Trabzon'u ağırlayacağız. Bizim bütün hedefimiz seneye Avrupa'da oynamak. Bugün oyunumuzdan hiç memnun değiliz. Daha net ve daha hızlı oynamamız gerekiyordu. Çok top kaybımız var, bugün istediklerimizi sahaya yansıtamadık" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hakan Keleş'in açıklamaları
Erdinç Sözer'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-05-15 22:37:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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