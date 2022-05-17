GZT Giresunspor'da Olağan Genel Kurul'a doğru

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Süper Lig’e geçen sezon yükselen ve bu sezon ligde kalmayı başaran GZT Giresunspor'un Olağan Genel Kurulu 1 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Olağan Genel Kurul'un kulüp tesislerinde 1 Haziran Çarşamba günü yapılacağı, salt çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 8 Haziran Çarşamba günü aynı yerde yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

GZT Giresunspor’un mevcut Başkanı Hakan Karaahmet yeniden aday olduğunu açıklarken, henüz başka bir isim adaylığını açıklamadı.

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