Almanya'da ringde ölen boksör, memleketi Giresun'da son yolcuğuna uğurlandı

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Gülsen Akyol MUTLU/ ALUCRA (Giresun), (DHA)ALMANYA'da boks maçında ringde fenalaşıp yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede ölen boksör Musa Askan Yamak (36), memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Yarı sıklette Avrupa ve Asya şampiyonu unvanları bulunan Giresunlu boksör Musa Askan Yamak, Almanya'nın Münih kentinde 15 Mayıs'ta çıktığı boks maçının 3'üncü raundunun molasında fenalaştı. Ringde yere yığılan Yamak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Beynine pıhtı atmasıyla fenalaştığı öne sürülen boksör Yamak'ın cenazesi, tamamlanan işlemlerinin ardından Almanya'dan Giresun'a getirildi. Yamak'ın memleketi Giresun'un Alucra ilçesindeki cenazesine annesi Gülaçtı, eşi Müzeyyen, babası Aydın, kardeşleri Emrah, Mert ve Emre Yamak'ın yanı sıra Alucra Kaymakamı Mustafa Çelik, İlçe Belediye Başkanı Suat Aybar, boksörler, antrenörler ve bölge halkı katıldı. İlçedeki Merkez Ulu Cami'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yamak, aile kabristanlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun / Alucra

2022-05-19 16:26:15



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