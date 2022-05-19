Giresun’da "45. Uluslararası Aksu Festivali" başladı

Giresun'da bazı geleneklerin yaşatılması amacıyla düzenlenen 45. Uluslararası Aksu Festivali, yürüyüş ve festival ateşinin yakılmasıyla başladı.

Giresun Belediyesince bu yıl 1923 Mayıs tarihleri arasında devam edecek etkinlik, Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşların katılımıyla Yeniyol mevkisinden Atatürk Meydanı'na kadar yürüyüşün ve ardından yakılan festival ateşiyle başladı.

Giresun Atatürk Meydanı’nda festival ateşinin yakılmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Pandemi sürecinin ardından festivali yeniden coşkuyla kutlayabilmenin heyecanı ve mutluluğun içerisindeyiz. Son iki yıldır pandemi nedeniyle 4 bin yıllık geçmişe sahip olan Uluslararası Giresun Aksu Festivalini gerçekleştiremiyorduk. Festival kapsamında yarın Giresun Adası'nın karşısındaki Aksu Deresi’nin Karadeniz'e döküldüğü alanda gelenekler sembolize edilecek. İnanışa göre festivale katılanların tuttukları dileklerin gerçekleşmesi için 3 kez saç ayağın üzerinden atlayıp, sorunlardan kurtulmak için 'derdim, belam denize' sözleriyle dereyle denizin birleştiği yere 7 çift 1 tek taş atacağız. 1923 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle beraber il merkezimizde ve ilçelerimizde misafir ülkelerden ve illerden gelen halk dansları topluluklarımız gösteriler gerçekleştirecektir. Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği festivalimiz 23 Mayıs'ta sona erecektir” dedi.

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