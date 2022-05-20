'45'inci Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nde gelenekler yaşatıldı



Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN, (DHA)GİRESUN Belediyesi tarafından düzenlenen '45'inci Uluslararası Giresun Aksu Festivali' başladı. Geleneklerin yaşatıldığı festivalde halk oyunları gösterilerinin yanı sıra katılımcılar da dereye taş bırakıp, dilek tuttu.

Giresun Belediyesi bünyesinde, 19-23 Mayıs için organize edilen festival kapsamında, yürüyüş gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu´nun da katıldığı etkinlikte, gaz lambalarıyla yürüyenler, festival alanı ve Aksu Deresi'ne akın etti. Festivalin bir bölümünde ise resmi açılış yapılarak, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Etkinlikte konuşan Başkan Şenlikoğlu, "Geçmiş dönem bu coğrafyada ve topraklarda yaşayanların gelenek ve göreneklerinin bizler için kıymetli. Bu değerlere sahip çıkmak ve yaşatmak, özellikle gelecek nesillere atalarımızın bu geleneklerini aktarmak ve anlatmak bizlerin en önemli görevlerindendir. Koronavirüs dönemi hariç binlerce yıldır hiçbir yıl kesintiye uğramadan vatandaşlarımızla bu coşkuyu yaşadık. 2 yıl maalesef uzak kalsak da çok şükür bugün böyle güzel bir günde yine bir aradayız ve festivalimizi yaşıyor ve yaşatıyoruz. Bizler değerlerini yaşayan ve yaşatan kültüre sahip kadim bir milletiz. Şehrin idarecileri olarak bu değerleri gelecek nesillerimize öğretmeli, anlatmalı ve aktarmalıyız. Belediye olarak en önemli görevimiz kendi kültürümüzü önce şehrimizde daha sonra da ülkemiz ve uluslararası arenada tanıtmaktır" dedi.

Geleneklerin yaşatıldığı festivalde katılımcılar, dereye taş bırakarak, dilek tuttu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-05-20 15:50:57



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