Giresun Yarı Maratonu koşuldu

Uluslararası Giresun Aksu Festivali içerisinde yer alan Giresun Yarı Maratonu bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Giresun Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Giresun Belediyesi ve Giresun Maraton Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 6. Giresun Yarı Maratonu ve 10 km koşusu yapıldı.

Uluslararası Giresun Aksu Festivali programı içerisinde yer alan organizasyon için sporcular, yarışa katılmanın heyecanını yaşadı. Giresun Valisi Enver Ünlü’nün start vermesiyle başlayan koşuya Giresun’dan, ülke genelinden ve yurt dışından yüksek bir katılım oldu. Runkerasus Giresun Yarı Maratonu adıyla düzenlenen etkinliğe kayıtlı 505 sporcu olmak üzere 1000’in üzerinde katılım olduğu bildirildi.

21 kilometrelik Giresun yarı maratonu Ofran Plajından, 10 kilometrelik yol koşusu ise Belediye Plajından dönüldü.

Giresun’un tanıtımı için çok önemli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Festivalimiz etkinlikleri içerisinde yer alan Giresun Aksu Yarı Maratonu’na ilgi her geçen yıl artıyor. Tüm katılımcılara hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum. Maratonumuz her yıl daha da büyüyor. Maraton kulübümüz Başkanı Fatih Kitapçı ve ekibi ile bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Organizasyon dereceye girenlere ödül verilmesiyle son buldu.

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