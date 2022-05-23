GZT Giresunspor’un 2021-2022 karnesi

GZT Giresunspor, 44 yıl aradan sonra mücadele ettiği 20212022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nu 45 puanla 16. basamakta tamamladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki Çotanaklar, 38 maçta; 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etti. Bu maçlarda 41 gol atan Giresunspor, kendi kalesinde 47 gol gördü.

Topladığı 45 puanın 26’sını iç sahada hanesine yazdıran Yeşil Beyazlılar, deplasman maçlarında 19 puan topladı.

İç sahada çıktığı 19 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Giresunspor, dış sahada çıktığı 19 karşılaşmada; 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgiyle sezonu tamamladı.

Kendi evinde 23 gol atıp 21 gol yiyen Giresunspor, deplasman müsabakalarında 18 gol kaydederken kendi kalesinde ise 26 gol gördü.

Sezon başında hedefini Süper Lig’de kalıcı olmak olarak belirleyen Yeşil Beyazlılar, lig sonunda bu hedefine ulaştı.

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