FİSKOBİRLİK’e istihdama katkı teşekkürü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FİSKOBİRLİK’e istihdama katkı teşekkürü

İHA

FİSKOBİRLİK’e istihdama katkı teşekkürü

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin iştirak şirketlerinden Entegre Fındık İşleme Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, 2021 yılında Giresun’da en çok sigorta primi ödeyen kurum oldu.
Giresun’da sigorta prim ödemesinde birinci olan FİSKOBİRLİK EFİT A.Ş’ye, Giresun Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan tarafından Teşekkür Belgesi verildi.

“Ekonomi ve istihdama katkımız devam edecek”
Konu ile ilgili açıklama yapan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirterek “Fındık işleme tesislerimiz son yıllarda fındık ve fındıklı mamul üretimi ve bu alanda istihdam sağlama konusunda Giresun ve ülke ekonomisinin lokomotifleri arasında kararlılıkla yerini sağlamlaştırmayı sürdürüyor. Çalışmalarımızın ve emeklerimizin karşılığını almak herkesi olduğu gibi bizleri de mutlu etmekte. Bu rakamların içerisinde Genel Müdürlüğümüz ve Giresun Bölgesinde faaliyet gösteren kooperatiflerimizde sağladığımız istihdam yer almıyor. Buralarda sağladığımız istihdamı da katarsak rakam katlanarak artıyor. Ancak henüz daha yolun başındayız. Ortak üreticilerimize sözümüz var. Bu markayı, bu değeri hak ettiği konuma getirene kadar tüm unsurlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışmaya devam ederek ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamayı sürdüreceğiz’’ dedi.

"Algı operasyonlarına prim vermeyiz"
Son dönemde bazı sosyal medya organları aracılığıyla FİSKOBİRLİK ve FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu üzerinden yürütülen karalama kampanyalarına prim vermeyeceklerini de kaydeden Başkan Bayraktar, bu tür faaliyetler içerisinde olanlara ve arkasındaki şer odaklarına en iyi cevabı sahada icraatla verdiklerini belirtti.
Bayraktar, “Bizim üzerimizden mesnetsiz iddialar ortaya atarak algı operasyonları ile kamuoyunu yanlış yönlendirenlere en güzel cevabı çalışmalarımızla veriyoruz. FİSKOBİRLİK, her zamankinden daha güçlü ve kararlı bir şekilde hedeflerine adım adım ilerlemektedir. Bu kervan artık her şeye rağmen yürür’’ açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakan Keleş’ten sezon değerlendirmesi
YEREL HABERLER Hakan Keleş’ten sezon değerlendirmesi
Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, festivali değerlendirdi
YEREL HABERLER Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, festivali ...
Giresun'da Aksu balıkçı barınağındaki balıkçılar kirlilikten şikayetçi
YEREL HABERLER Giresun'da Aksu balıkçı barınağındaki balıkçılar ...
Görele’ye yarı olimpik yüzme havuzu
YEREL HABERLER Görele’ye yarı olimpik yüzme havuzu
GZT Giresunspor’un 2021-2022 karnesi
YEREL HABERLER GZT Giresunspor’un 2021-2022 karnesi
Giresun Yarı Maratonu koşuldu
YEREL HABERLER Giresun Yarı Maratonu koşuldu
Diyarbakırlı öğrenciler, kuş dili ile tanınan Kuşköy köyünü gezdi
YEREL HABERLER Diyarbakırlı öğrenciler, kuş dili ile tanınan Kuşköy ...
Karadeniz’in en büyük plajlarından biri Giresun’da hizmete açıldı
YEREL HABERLER Karadeniz’in en büyük plajlarından biri Giresun’da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.