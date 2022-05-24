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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversiteliler kendi harçlıklarıyla okul boyadı

İHA

Üniversiteliler kendi harçlıklarıyla okul boyadı

Giresun'un Dereli ilçesinin Çalca köyünde bir grup üniversite öğrencisi, sosyal sorumluluk projesi dahilinde bir İlköğretim Okulu'nun tamir, tadilat ve boya işlerini yaptı.
Giresun Üniversitesi Kültürel Faaliyetler Topluluğu (KÜFAT) öğrencileri, yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Dereli ilçesindeki Çalca köyü İlkokulunun yenilenmesine karar verdi.
Öğrenciler, kendi harçlıklarından aldıkları boya ve malzemelerle Çalça köyü İlkokulunda, hem sınıfları boyadılar hem de öğrencilere çeşitli hediyeler aldılar. Kısa süre içinde okulda boya işlerini tamamlayan öğrenciler, minik öğrencilerle çeşitli etkinliklerle oyun oynama imkanı da buldular.
Okul boyama projesiyle eğitime destek olmayı amaçladıklarını belirten Proje sorumlusu İpek Şenlik, "Proje içerisinde 25 öğrenci görev aldı. Çalca ilkokulunun görsel ve ruhsal açıdan ise çevresinin düzenlenmesi için hem belediyelerimiz hem de öğrenci arkadaşlarımız kendi harçlıklarımızdan aldıklarımız malzemelerle ilköğretim okulunda tadilat ve boya yaptık. Ayrıca okulun minik öğrencilerine de çeşitli hediyeler aldık. Ayrıca kullanılmayan eşyaları yeniden düzenleyerek farklı işler için kullanılmasını sağladık. Tüm bunları yaparken minik öğrencilerimiz ile birlikte yaptık. Çok zevkli ve faydalı bir çalışma okuldu. Bizde destek veren başta KÜFAT grubunun Akademik Danışmanı hocamız Kamil Patan’a, Dereli Belediyesi’ne, Okul Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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