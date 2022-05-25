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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Kale çevresi kentsel dönüşüme hazır

İHA

Giresun Kale çevresi kentsel dönüşüme hazır

Giresun Belediyesi tarafından Kale çevresindeki kentsel dönüşüm projesinin çalışmalarına başlandı.
Kale yamaçlarındaki yapıların kentsel dönüşüme girmesi için başlatılan çalışmalar start aldığı belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 2 yıl önce başlatılan Kale Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmalarında hak sahipleriyle uzlaşma sürecinin tamamlandığı belirtildi.
Giresun Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Proje Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylanmış olup, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından askıya çıkartıldı. Yapılacak olan çalışma alanında 337 konut, 3 işyeri olmak üzere 372 bağımsız birim ve 398 hak sahibi bulunmaktadır. 143 bina tespit edilmiştir, inşaat alanı 35 bin 378.00 metrekaredir” denildi.

Yaklaşık maliyet 127 milyon TL
Kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılacak olan yeni projeyle ilgili de bilgi verilen açıklamada, “Kentsel dönüşüm içerisinde 150 konut, 38 işyeri ve 2 otel olmak üzere 190 bağımsız birim yerleştirilmektedir. Proje gideri yaklaşık 127 milyon 195 bin 276 TL’dir. Alanla ilgili rezerv yapı alanı çalışması devam etmekte olup İlimize yapılacak olan TOKİ konutlarından vatandaşlara teklif aşamasında sunulmak üzere tahsis edilmesi hususunda bakanlık takdirleri bekleniyor” ifadeleri kullandı.

"Tarihi ve milli değerler korunacak”
Kale mevkiindeki kentsel dönüşümde tarihi eserlerin korunacağına dikkat çeken Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise “Kentsel dönüşüm eski bir binanın yıkılıp yerine yenisinin yapılması değildir. Tarihi değerler, manevi değerler, yöresel ve milli mimari, sosyal donatı alanları, ulaşım askları, kısacası çöpüne varıncaya kadar uzun vadeli düşünülerek mahalleye, şehre yeni bir kimlik kazandıracak dönüşüm modelidir. Giresun’un da buna ihtiyacı var. Vatandaşın gönül rızasını alarak, onu mağdur etmeden onun malının değerine değer katabilecek bir dönüşüm modellemesini şehrimizde hayata geçiriyoruz. Bu yapılanmada mülk sahiplerinin kârlı çıkması bizim isteğimizdir. Giresun Belediyesi olarak bu tür projelerde kazancımız vatandaşlarımızın memnuniyetidir” dedi.

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