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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun sigortacılığın bilincinde

İHA

Giresun sigortacılığın bilincinde

Giresun’da Sigortacılar Haftası üniversiteliler ve sigorta acenteleri tarafından düzenlenen etkinlikle kutlanıyor.
Giresun Atapark'taki Atatürk büstüne çelenk sunan üniversiteliler ve sigorta acente temsilcileri daha sonra bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Atapark’taki çelenk sunma törenini ardından sigorta acenteleri adına konuşma yapan Abdülkadir Gürel, “Giresun’da sigortacı olarak günümüzü kutlamaya geldik. Sigorta Giresun’da oldukça yayınlaşmış ve bilincinde olan bir şehir ancak yine de sigortacıları ve acenteleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Sigortacılık, günümüzde can, mal ve sorumluluk sigortaları hayatımızın ayrılmaz bir parçası olarak yerini almıştır. Kişilerin ve kurumların farklı nedenlerle başına gelen can ve mal kayıpları ile bedeni zararlar sigorta sistemine katılımın yüksek olduğu ve sistemin düzgün işlediği ülkelerde ortaya çıkan kayıpların tazmin edilmesi sigorta sözleşmesi ile sağlanmaktadır. İlimiz de bu anlamda bilinçli bir şehirdir” dedi.

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