Giresun’da metruk binalar yıkılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da metruk binalar yıkılıyor

İHA

Giresun’da metruk binalar yıkılıyor

Giresun'da vatandaşlar için tehlike arz eden ve asayişi tehdit eden metruk binaların yıkımına başlandı.
Şehirde metruk binaları yıkarak vatandaşların güvenliğini sağlamayı amaçlayan Giresun Belediyesi, diğer yandan kentsel dönüşüm projesiyle riskli ilan edilen yapıları ortadan kaldırıyor.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun göçük tehlikesi olan ve güvenliği tehdit eden bu yapılara göz açtırılmaması talimatı doğrultusunda ilk etapta tespit edilen 28 binanın yıkımına başlandı.
Giresun Belediye Encümen kararının da alınmasının ardından metruk binaların yıkımına başlandığını belirten Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Bilindiği gibi, metruk binaların tespiti, yıkılması ve bu binalara girişleri engelleyecek fiziki tedbirlerin alınması işlemlerinde koordinasyonu sağlama görevi Valilik tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne yetki verilmişti. Kurumların iletişimi ve binaların belirlenmesiyle birlikte yıkım konusunda Giresun Belediyesi encümen kararının da alınmasının ardından metruk binaların yıkılmasına başlandı. Bu karar doğrultusunda belirlenen 28 metruk binanın yıkımına başladık. Metruk yapılar terk edilmiş olması nedeniyle alkol ve uyuşturucu madde kullanımı gibi durumların odağı haline geliyor. Bu tip yapılar, yapı sahibi ve çevresinde yaşayan vatandaşlar açısından tehlike arz ediyor. Bu durum vatandaşların şikâyetlerine neden oluyor. Vatandaşların güvenliği için bizler de gerekli prosedürler tamamladıktan sonra binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun sigortacılığın bilincinde
YEREL HABERLER Giresun sigortacılığın bilincinde
Kaleci yetiştirmek için yola çıktılar, Türkiye'de bir ilke imza atıyorlar Giresunspor’un eski kalecileri Harun Ovalıoğlu ve İsmail Güney profesyonel kaleciler için yeni sezon öncesi performans arttırıcı ve formda tutma kampı düzenleyecekler
YEREL HABERLER Kaleci yetiştirmek için yola çıktılar, Türkiye'de bir ...
Görele’de çocuklara olta takımı dağıtıldı
YEREL HABERLER Görele’de çocuklara olta takımı dağıtıldı
Zeytinyağının Covid-19 tedavisinde etkili olduğunu bilimsel olarak ispatladılar Korona virüse yakalanan hastalar üzerinde dünyada ilk defa Giresun'da yapılan çalışmada zeytinyağının hayat kurtaran etkisi bilimsel olarak kanıtlandı
YEREL HABERLER Zeytinyağının Covid-19 tedavisinde etkili olduğunu ...
Giresun'da topraksız tarımda ilk çilek hasadı başladı
YEREL HABERLER Giresun'da topraksız tarımda ilk çilek hasadı başladı
Giresun Kale çevresi kentsel dönüşüme hazır
YEREL HABERLER Giresun Kale çevresi kentsel dönüşüme hazır

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.