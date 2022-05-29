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Giresun’da 5 Dil 2 Beceri Festivali’nde öğrenciler çalışmalarını sergilediler

İHA

Giresun Uğur Anadolu Lisesinin düzenlediği 5 Dil 2 Beceri Festivalinde öğrenciler, yıl boyunca edindikleri kazanımları hazırladıkları çalışmalarla sergilediler.

Giresun’da 5 Dil 2 Beceri Festivali’nde öğrenciler çalışmalarını sergilediler

Giresun Uğur Anadolu Lisesinin düzenlediği 5 Dil 2 Beceri Festivalinde öğrenciler, yıl boyunca edindikleri kazanımları hazırladıkları çalışmalarla sergilediler.
Uğur Okulları ‘5 Dil 2 Beceri’ eğitim ve öğretim programı kapsamında ana dil, yabancı dil, teknolojinin dili, bilimin dili matematik ve insanlığın dili ile sanat ve sporu öğrenciler üzerinde hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Giresun Uğur Anadolu Lisesi kampüsünde düzenlenen 5 Dil 2 Beceri Festivali’nde 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri, matematik, kimya, biyoloji, robotik kodlama gibi branşlarda yaptıkları çalışmalarını sergilediler.

“Geleceğe daha mutlu nesiller hazırlamaya gayret ediyoruz”
Giresun Uğur Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Şeyma Erdem, 5 Dil 2 Beceri eğitim ve öğretim programıyla gelecek adına mutlu nesiller yetiştirmek istediklerini dile getirerek,
“Biz Uğur Okullarında 5 dil 2 beceri dediğimiz temel eğitim ve öğretim programını yürütüyoruz. Bu programa uygun olarak yıl boyunca öğrencilerimizin 5 dil ve 2 beceriyi kazanması için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim için bu 5 dil dediğimiz kısımda her zaman en önemlisi ana dilimizdir. Ancak ana dilimiz dışında yabancı dil, teknolojinin dili, bilimin dili matematik ve yine en önemlilerinden bir tanesi insanlığın dilini öğrencilerimizin üzerinde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Sene içerisinde teknolojiyi branşlarımıza katarak öğrencilerimize belirli bir bilgi birikimi edindirmeye çalışıyoruz. Geleceğin en önemli dillerinden bir tanesi aslında teknolojinin dili ve hayatımızın her yerinde teknolojiye yer olduğu için her branşa teknolojiyi entegre ederek öğrencilerimizin teknolojiyle çok sıkı bir bağlantısının olmasını istiyoruz. Bu projeler yapılırken öğrencilerimizin iş birliği içerisinde belirli gruplar halinde çalışmalarını yapmalarını, birbirleri arasında empati kurmayı, birbirlerini tebrik etmeyi, birbirlerini eleştirmeyi, birbirlerini anlamayı veya birbirlerini anlatmayı hedef almalarını istiyoruz. Bir insan olarak bizim kazanmamız gereken iyi değerler neyse bütün bu çalışmaların içerisine aslında bunu da katmış oluyoruz. Bunun dışında bilimin dili matematik veya teknolojinin dili, robotik kodlama ve STEM dediğimiz yaklaşım söz konusu. Bunlarla da öğrencilerimizi birleştirerek aslında geleceğe daha mutlu nesiller hazırlamaya gayret ediyoruz. Mutlu nesiller bizim için mutlu bir gelecek demek. Burada 5 dil kapsamında hazırlamış olduğumuz çalışmalarımız sunuldu. Öğrencilerimizin sergi dışında sunum yapmalarına özen gösterdik. Toplum içinde kendilerini ifade etme yeteneklerinin gelişmesini istediğimiz için yapmış oldukları çalışmaları öğrencilerimiz sundular. Bunun dışında temel aldığımız 2 beceri var. Sanat ve spor. Öğrencilerimiz sanat çerçevesinde müzik yaptı, dans gösterimiz oldu. Spor etkinliklerimize de devam edeceğiz. Aynı zamanda küçük bir robot yarışmamız oldu. Böylelikle öğrencilerimiz velilerle, arkadaşlarıyla ve bizlerle yıl boyunca vermiş oldukları emekleri paylaşmış oldular ”dedi.
Daha sonra öğrenciler, velilerin ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen bilim festivalinde deney ve çalışmalarını sergilediler. Müzik dinletisi ve dans gösterilerinin yapıldığı festival, robot araç yarışması ve spor etkinliklerinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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