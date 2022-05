Giresun´da `5 Dil 2 Beceri´ bilim şenliği düzenlendi

Mustafa KIRLAK/GİRESUN, (DHA) GİRESUN Uğur Anadolu Lisesi´nde `5 Dil 2 Beceri´ bilim şenliği gerçekleştirildi. Lise öğrencilerinin hünerlerini sergilediği şenlik, davetlilerin beğenisini topladı. Giresun Uğur Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni ve STEM Zümre Başkanı Şeyma Erdem, şenlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Sene içerisinde öğrencilerimize teknolojiyi branşlarımıza katarak belli bir bilgi birikimi edindirmeye çalışıyoruz" dedi.Giresun Uğur Anadolu Lisesi´nde `5 Dil 2 Beceri´ bilim şenliği düzenlendi. Lise bahçesinde düzenlenen şenliğe; okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra veliler katıldı. Şenlikte, öğrenciler yıl içerisinde yaptıkları çalışmaları sergiledi. Matematik, yabancı dil, fen bilimleri ve teknoloji gibi branşların bir arada kullanıldığı şenlik, davetlilerin beğenisini topladı. Deneylerin yapıldığı şenlikte müzik, dans ve spor gösterileri de sahnelendi.`TEKNOLOJİYİ BRANŞLARIMIZA KATARAK BİLGİ BİRİKİMİ EDİNDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ´Giresun Uğur Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni ve STEM Zümre Başkanı Şeyma Erdem, şenlikle ilgili yaptığı açıklamada, teknolojiyi branşlara katarak öğrencilere belli bir birikim edindirmeye çalıştıklarını söyledi. Erdem, "Biz Uğur Okulları´nda `5 Dil 2 Beceri´ dediğimiz temel eğitim programını yürütüyoruz. Bu eğitim öğretim programına uygun olarak da yıl boyunca öğrencilerimizin 5 dil ve 2 beceriyi kazanması için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim için bu 5 dil dediğimiz kısım da en önemlimiz her zaman için anadilimiz. Ancak anadilin dışında yabancı dil, teknolojinin dili, bilimin dili matematik ve yine en önemlilerinden bir tanesi insanlığın dilini öğrencilerimizin üzerinde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda da şöyle bir durumumuz söz konusu; sene içerisinde öğrencilerimize teknolojiyi branşlarımıza katarak belli bir bilgi birikimi edindirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.`GELECEĞE DAHA MUTLU NESİLLER HAZIRLAMAYA GAYRET EDİYORUZ´Geleceğe daha mutlu nesiller hazırlamaya çalıştıklarını da ifade eden Erdem, "Geleceğin en önemli dillerinden bir tanesi aslında teknolojinin dili ve hayatımızın her yerinde teknolojiye yer olduğu için her branşımıza teknolojiyi entegre ederek öğrencilerimizin teknolojiyle çok sıkı bir bağlantısı olmasını istiyoruz. Bu projeler yapılırken öğrencilerimizin iş birliği içerisinde, belli gruplar halinde çalışmalarını yapmasını, birbirileri arasında empati kurmasını, birbirilerini tebrik etmeyi, birbirlerini eleştirmeyi, birbirlerini anlamayı veya birbirlerine anlatmayı hedef almalarını aslında istiyoruz. Bir insan olarak bizim kazanmamız gereken iyi değerler neyse bütün bu çalışmaların içerisine aslında bunu da katmış oluyoruz. Bunun dışında bilimin dili matematik veya teknolojinin dili robotik kodlama ve STEM dediğimiz yaklaşımlarımız yine söz konusu. Bunlarla da öğrencilerimizi birleştirerek aslında geleceğe daha mutlu nesiller hazırlamaya gayret ediyoruz. Mutlu nesiller bizim için mutlu bir gelecek demek" şeklinde konuştu.Şenlik, açık hava sinema gösterimiyle sona erdi.DHA-Eğitim Türkiye-Giresun

2022-05-29 13:11:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.