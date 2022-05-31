Neşter tutan eller, müziğe de hayat veriyor Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde müzik grubu kurarak hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına moral veriyorlar

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan müzik grubu verdiği konserler ile hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına moral veriyor. Bünyesinde iki uzman doktor, bir tıp fakültesi öğrencisi ve güvenlik görevlisinin yanı sıra yine aynı üniversitenin müzik bölümünden akademisyen ve öğrenciler yer alıyor.

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Vural ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bilge Olgun Keleş, yoğun iş temposunun ardından yorgunluklarını müzikle attıklarını söylediler.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bilge Olgun Keleş, yaptığı açıklamada "Müzik eğitimim olmadı ama eğitim hayatım boyunca öğretmenlerimin teşvikiyle bütün müzik etkinliklerin içerisinde yer aldım. Müziğin hastalar üzerinde de bir etkisi olduğu bilinen bir gerçek. Ben de bazen farkında olmadan şarkı mırıldandığımda hastanın kendisini bize yakın hissettiğini, iletişim kurmada daha rahat davrandığını görebiliyorum. Bu hastalarımıza hem moral veriyor, hem de kendilerini daha iyi hissettikleri görülüyor. Aynı zamanda ameliyat yapan ekibin de moral ve motivasyonunu sağladığını söyleyebilirim” dedi.

Müziğe olan yeteneğiyle eğitime katkı sağladığını da ifade eden Keleş, “Kadın Hekimlerin Eğitime Destek Vakfı’nın bir üyesiyim. Zaman zaman bu vakıf adına düzenlenen etkinliklerde sahne alıyorum. Buradan elde edilen gelirle okuyan meslektaşlarımızın çocuklarına destek oluyoruz. Şarkı söylemek beni mutlu ediyor ama elde edilen gelirle özellikle pandemi sürecinde hayatını kaybeden meslektaşlarımızın çocuklarına da burs sağladık, destek verdik” dedi.

Düzenlenen konserlerde elektrogitar çaldığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Vural, yoğun iş temposunun ardından yorgunluğunu enstrüman çalarak giderdiğini söyledi. Vural “Bir müzik geçmişim olmadı ama bir heves sonrası aldığım kursun ardından tamamen istekle elektrogitar çalmayı öğrendim. Yoğun iş temposunun ardından eve gittiğimde yorgunluğum müzik yaparak geçiyor. Sağlık çalışanlarımız arasında birçok müzik yeteneği olan var ama bir araya gelerek grup oluşturmak mümkün olmuyor ama hastanemiz başhekimimizin önerisiyle ve öncülüğünde bir oluşum yaparak hastanemiz adına ilk konserimizi verdik. Konserimizde solist olarak Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bilge Olgun Keleş, bateride Güvenlik Görevlisi Hasret Demir, klarnette Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Halis Gürkan, klavyede Konservatuar Müzik Bölümü Öğrencileri Yiğithan Bektaş, basgitarda Tıp Fakültesi 5. Sınıf Öğrencisi Onur İşcan yer aldı. Konserimiz sağlık çalışanlarına moral oldu” dedi.

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