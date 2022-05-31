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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Belediyesi altyapının röntgenini çekiyor

İHA

Giresun Belediyesi altyapının röntgenini çekiyor

Giresun Belediyesi’nin 2 yıl önce uygulamaya koyduğu jeoradar sistemiyle birlikte yer altının röntgeni çekilerek, yer altında bulunan hatların tespiti yapılıyor.
Belediyenin kendi cihazıyla birlikte yapılan jeoradar uygulaması ile yer altında bulunan kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu hatları ile elektrik, doğalgaz, telekom gibi diğer kurumların tespiti yapılırken, kayıp rögar ve kayıp vanalara da ulaşılıyor.
Yapılan çalışma ile tüm hatların konumları, çapları, cinsi ve uzunlukları belirlenerek, şehrin mevcut altyapısı artık daha kontrollü hale geliyor. Boruların güzergâhı noktasal olarak tespit edilerek, yapılacak bir çalışmaya büyük kolaylık getiriliyor ve müdahaleyi hızlandırıyor. Jeoradar ekipleri tarafından 2021 yılında 66, 2022 yılında ise 26 kez su kanal ekipleri ile hat tespit çalışmaları yapıldı. Toplamda 108 kez su kanal ekipleri ile hat tespit çalışması yapılırken, ilçelerde ise 1 Bulancak, 1 Keşap, 1 Tirebolu, 2 Görele, 5 Dereli olmak üzere 10 kez ve Çavuşlu Beldesi’nde de 1 kez hat tespit çalışması gerçekleştirildi.
Su, kanal ve telekom hatlarında toplamda 97 bin 500 metre boru ve hat belirlenerek haritalandırılıp sisteme işlendi. Ayrıca, belediyenin aydınlatma sisteminde görünen veya görünmeyen envanteri de sisteme kaydedildi.

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