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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Adası’na gezi yasağı kararına turizmcilerden tepki

İHA

Giresun Adası’na gezi yasağı kararına turizmcilerden tepki

Giresun Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Nazif Uğur Karaibrahimoğlu, bölge ve Türkiye turizmi için de önemli bir yere sahip olan Giresun Adası’nın ziyarete kapatılmasın sektöre büyük darbe vuracağını söyledi.
Giresun'un en önemli turizm alanlarından birisi olan ve sezon boyunca yerli ve yabancı binlerce turistin tercih ettiği Giresun Adası'na çıkışların dün Valilik kararı ile yasaklanmasına yönelik açıklamalarda bulunan Giresun Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Nazif Uğur Karaibrahimoğlu, ”Giresun Adası’nda kazı çalışmalarının yapılması ve bazı buluntuların ortaya çıkması mitolojik bir değerinin de olduğunu ortaya çıkardı. Giresun Adası sadece Giresun’un değil, Doğu Karadeniz’in ve hatta Türkiye’nin de önemli turizm destinasyon alanlarından biridir. Burada kazı yapılması ve bir takım düzenleme projelerini önemsiyoruz ve bunun için de teşekkür ediyoruz. Ancak, turizm sezonunun açıldığı bir dönemde adanın ziyarete kapatılması anlamsızdır. Bilindiği gibi tur operatörleri sezon öncesi bir takım anlaşmalar yaparak turlarını buna göre belirler ve satış yapar. Satışları yapılmış tur güzergahında bulunan bir yere yasak getirilmesi tur operatörlerini ve sektörü de zorda bırakmaktadır. Zaten Giresun Adası uzun uğraşlar sonrası tur operatörlerine kabul ettirilmiştir. Şimdi yasak getirilmesi bir taraftan güvensizliği, diğer taraftan ise en az 4, 5 yıl boyunca Giresun Adası’nın tur güzergahında yer almamasını sağlayacaktır. Giresun için turların en çok sattığı destinasyon alanının bir an önce yasak kararının kaldırılmasını bekliyoruz. Dünyanın turizm merkezi haline gelen Göbekli Tepe’de dahi bir taraftan kazı yapılırken, diğer taraftan ziyarete açık olduğunu da biliyoruz. Giresun Adası’nda da bu durum söz konusu olabilmelidir” dedi.

Valilik kararın Bakanlık tarafından alındığını açıkladı
Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada ise Giresun Adası’na söz konusu çıkış yasağının Giresun Valiliği tarafından değil Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alındığı belirtildi.
Giresun Valiliği’nden dün ilgili kurumlara gönderilen yazıda ise “Giresun Adası’nda yeni kültür varlıklarının ortaya çıkarılması ve turizme ivme kazandırılması amacıyla Müze Müdürlüğü başkanlığında planlanan kazı sondaj ve temizlik çalışmaları tamamlanmıştır. Bakanlığımızca da uygun görülen taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını açığa çıkarmak üzere temizlik sondaj ve kurtarma kazısı çalışmalarını 2022 yılında da devam edecektir. Giresun Adası doğal koruma alanında olması nedeniyle ada ziyarete kapatılmıştır. Giresun Adası’na turizm amaçlı, bireysel kurumsal ve toplu olarak hangi sebeple olursa olsun tüm çıkışlar Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün iznine ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığının bilgilendirilmesine tabidir. Adaya çıkmak isteyenler Giresun Müze Müdürlüğü'ne yazılı başvuru ile izin talebinde bulunacaklardır. Giresun Adası’na izinsiz çıkışlarda Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından ilgili kanunlar çerçevesinde işlem tesis edilecektir” ifadelerine yer verilmişti.

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