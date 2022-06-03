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Giresun’da diyabet hastası çocukların hayatını kolaylaştıracak sensörlü ölçüm cihazı dağıtıldı

İHA

Giresun’da diyabet hastası çocukların hayatını kolaylaştıracak sensörlü ölçüm cihazı dağıtıldı

Giresun'da Tip1 diyabet hastası 27 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı verildi.
Giresun Valiliği tarafından hazırlanan çalışma kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen 27 Tip1 diyabet hastası çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı hediye edildi.
Bu kapsamında Bulancak’ta 3, Dereli’de 1, Espiye’de 3, Görele’de 2, Keşap’ta 2, Piraziz’de 2, Şebinkarahisar’da 4, Tirebolu’da 5 ve Merkez ilçede 5 çocuk olmak üzere toplam 27 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı, Valilik binasında ailelerin ve çocukların katılımıyla düzenlenen programla teslim edildi. İlçelerde ise kaymakamlar tarafından cihazlar çocuklara teslim edildi.
Giresun Valisi Enver Ünlü, dağıtılan cihazlarla birlikte çocukların yaşam kalitesinin artacağını, acısız şeker ölçümünün sağlanacağını ve çocukların ailelerinde ayrı kaldığı vakitlerde kaygılarının azalacağının amaçlandığını dile getirdi.
Vali Ünlü, çocukların ve ailelerin sensörlü ölçüm cihazıyla birlikte glikoz değerlerini kolay bir şekilde ölçebileceklerini ifade ederek, “Eski yöntemlerle yapılan ölçümlerde çocuklarımızın parmak uçlarını sık sık delmek suretiyle ölçüm yapılıyordu. Bu da ilerleyen dönemlerde parmak uçlarında his kaybı gibi veya nasırlaşma gibi olumsuz etkilere sebep oluyordu. Bu yeni sensörlerle çocuklarımızın parmağını delmeden acısız şeker ölçümleriyse kollarının arka tarafına yerleştirilen sensörlü ölçüm cihazının kolay kullanımı ile aileler çocuklarının glikoz değerlerini öğreniyorlar. Cihaz ileriye dönük bilgi de veriyor. Cepte taşınma özelliğiyle her yerde, her zaman ve fark edilmeden istediğimiz sıklıkla ölçüm yapabiliyor” dedi.
Vali Ünlü, böyle bir çalışmaya aracılık etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Artık çocukların parmaklarının delinmemesi ve diğer çocuklarla birlikte yaşam kalitesinin artması için güzel bir başlangıç olur. Onlar bizim için çok değerli çocuklar. Akranlarıyla beraber oynasınlar. Yaz tatili de yaklaşıyor. Temiz havanın, denizin, ormanın ve yaylaların tadını çıkarsınlar. Onları çok seviyoruz. Böyle bir güzel harekete aracılık etmekten büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Daha sonra sensörlü glikoz cihazının kullanımı ile ilgili bilgi verildikten sonra cihazla çocuklara teslim edildi.

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