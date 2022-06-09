Alucra Oğlak Kebabı sezonu açıldı Yörede yılda sadece 6 ay yenilebilen Alucra Oğlak Kebabı'nın satışı başladı

Giresun’da 2 bin rakımlı yaylalarda beslenen oğlakların taş fırında pişirilmesiyle elde edilen tescilli Alucra Oğlak Kebabı yılda sadece 6 ay yenilebiliyor.

Giresun'un Alucra ilçesinde coğrafi işaret tescilli yılda sadece oğlakların doğumlarından itibaren yaylalarda beslenmesi ile birlikte sadece 6 ay yenilebilen Alucra Oğlak Kebabı'nda sezon başladı.

2020 yılında coğrafi işaret ile tescillenen, ünü ülke sınırlarını aşan, lezzeti ve pişirilmesiyle çok eski bir geleneğe sahip Alucra Oğlak Kebabının satışı başladı. Alucra ilçesinde ilçe meydanında kebapçılara ayrılan alanda satışa sunulan tescilli lezzet Alucra Oğlak Kebabı, sadece ilçe halkının değil çevre il ve ilçeler başta olmak üzere yurt dışına da gönderiliyor.

Alucra Oğlak Kebabının lezzetindeki sırrın beslenmesinde gizli olduğu kadar pişirmesinden de kaynaklandığını ileri süren Kebap Ustası Mustafa Polat, “Bu lezzetin en temel özelliklerinden biri oğlakların 2 bin metre yükseklikteki Alucra yaylalarındaki bol çeşitli otlarla beslenmesidir. Mayıs ayının son haftasında başlayıp kasım ayına kadar üretimi ve satışı sadece yaklaşık 6 ay kadar devam eden Alucra Oğlak Kebabını mutlaka herkes tatmalıdır. Ülkemizin yemek gurmeleri de ilçemizi ziyaret ederek bu lezzeti tatmaktadır. Yaş olarak 9 ayını geçmemiş oğlaklardan üretimi yapılan Alucra Oğlak Kebabı, özel taş fırınlarda 4 saatlik kendine özgü pişirilmesiyle ortaya çıkmakta. Pişirilmesi sonrası dinlendirilen kebaplar bir gün sonra soğuk olarak satışa sunulmakta ve bozulmadan 23 gün kış aylarında ise 2 ay kadar saklanabilmektedir. Alucra yemek kültürünün önemli bir lezzetinden olan Oğlak Kebabı, ilçenin Ardıç, Demirözü ve Elmacık köylerinde üretilmeye devam etmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.