Giresun Adası’na gezi yasağı kaldırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Adası’na gezi yasağı kaldırılıyor

İHA

Giresun Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Nazif Uğur Karaibrahimoğlu, Giresun Adası'nın ziyarete kapatma kararından geri adım atılmasının turizmciler ve ziyaretçiler tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Giresun Adası’na gezi yasağı kaldırılıyor

Giresun Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Nazif Uğur Karaibrahimoğlu, Giresun Adası'nın ziyarete kapatma kararından geri adım atılmasının turizmciler ve ziyaretçiler tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.
Mitolojik efsanelere konu olan ve Doğu Karadeniz’in tek yaşanabilir adası olan Giresun Adası’ndaki kazı ve düzenleme çalışmaları nedeniyle Kültür Bakanlığı kararıyla ziyarete kısıtlama getirilen yasağın kaldırıldığı belirtildi.
Giresun Adası’nın tekrar ziyaret edilebileceğini belirten Nazif Uğur Karaibrahimoğlu, “Aklın yolu birdir, Giresun menfaatleri doğrultusunda doğru bir karar alınmış ve ziyaretçi yasağından vaz geçildiği Valilik tarafından belirtilmiştir. Öncelikle bu karar için valimize, milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla Giresun Adası konusunda alınan karar da memnuniyet vericidir. Giresun Adası’nda yapılacak çalışmalarda plan, proje ve kazı çalışmaları devam ederken de belirli çalışma alanları dışında ziyaretçiye kapatılmamalıdır. Bir taraftan kazı çalışmaları devam ederken, diğer taraftan belirli bir alanda ziyaretler yapılabilir. Bu konuda gerekli düzenleme ve planlama yapılmalıdır. Aksi halde kazı ve düzenleme çalışmaları yapılırken, bir, iki yıl ada ziyarete kapatılırsa tur operatörleri de Giresun’u programdan çıkartırlar ve tekrar tur programına almak için unutulan bir yer olur. Buna imkan vermemeliyiz. Bizim talebimiz şuna kazı ve düzenleme çalışması başlayana kadar açılacağı belirtilen adanın, çalışma başladıktan sonra da belirli bir alanda ziyarete açılmasıdır” dedi.

Giresun Adası’na tekne seferi yapılabilecek
Giresun Adası’na gezi düzenleyen Altın Post teknesi sahibi Ercan Ayhan ise “Giresun adasına getirilen ziyaretçi yasağının ortak akıl ve uzlaşı ile çözüme kavuşturulduğunu belirterek, amaçlarının Giresun Adası’nı yerli ve yabancı turistlere tanıtmak olduğunu ifade etti.
Doğal, tarihi ve mitolojik bir destinasyona sahip olan Giresun adasının korunup, kollanmasında üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceklerini altını çizen Ayhan, Giresun Adası’nın ziyarete açılacağının beyan edilmesinin ardından turizm acentelerinin Giresun’u yeniden tur programlarına almaya başladığını söyledi.

Bakanlık tarafından yasak kararı getirilmişti
Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda “Giresun Adasına yönelik Bakanlığımız yatırım programı kapsamında hazırlanan çevre düzenleme projesine yönelik uygulamanın gerçekleştirilmemiş olması, bu proje kapsamda planlanan gezi güzergahının oluşturulmamış olması ve ayrıca alanda kazı çalışmalarının tamamlanmaması nedenleriyle adanın günübirlik gezi teknelerinin tur güzergahına eklenmesinin Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce uygun bulunmadığı hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” denilmiş ve bu yazı gereği Giresun Adası’na yasak kararı alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresunspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER Giresunspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı
Giresun Belediyesi projelendirdi, DOKAP destekleyecek
YEREL HABERLER Giresun Belediyesi projelendirdi, DOKAP destekleyecek
Fındık üreticisinin fındık taban fiyat beklentisi 3,5 dolar
YEREL HABERLER Fındık üreticisinin fındık taban fiyat beklentisi 3,5 ...
Alucra Oğlak Kebabı sezonu açıldı Yörede yılda sadece 6 ay yenilebilen Alucra Oğlak Kebabı'nın satışı başladı
YEREL HABERLER Alucra Oğlak Kebabı sezonu açıldı Yörede yılda sadece ...
GZT Giresunspor’da Hakan Karaahmet yeniden kulüp başkanlığına seçildi
YEREL HABERLER GZT Giresunspor’da Hakan Karaahmet yeniden kulüp ...
Giresunspor´da Hakan Karaahmet yeniden başkan seçildi
YEREL HABERLER Giresunspor´da Hakan Karaahmet yeniden başkan seçildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.