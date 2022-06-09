Giresun Adası’na gezi yasağı kaldırılıyor

Giresun Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Nazif Uğur Karaibrahimoğlu, Giresun Adası'nın ziyarete kapatma kararından geri adım atılmasının turizmciler ve ziyaretçiler tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Mitolojik efsanelere konu olan ve Doğu Karadeniz’in tek yaşanabilir adası olan Giresun Adası’ndaki kazı ve düzenleme çalışmaları nedeniyle Kültür Bakanlığı kararıyla ziyarete kısıtlama getirilen yasağın kaldırıldığı belirtildi.

Giresun Adası’nın tekrar ziyaret edilebileceğini belirten Nazif Uğur Karaibrahimoğlu, “Aklın yolu birdir, Giresun menfaatleri doğrultusunda doğru bir karar alınmış ve ziyaretçi yasağından vaz geçildiği Valilik tarafından belirtilmiştir. Öncelikle bu karar için valimize, milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla Giresun Adası konusunda alınan karar da memnuniyet vericidir. Giresun Adası’nda yapılacak çalışmalarda plan, proje ve kazı çalışmaları devam ederken de belirli çalışma alanları dışında ziyaretçiye kapatılmamalıdır. Bir taraftan kazı çalışmaları devam ederken, diğer taraftan belirli bir alanda ziyaretler yapılabilir. Bu konuda gerekli düzenleme ve planlama yapılmalıdır. Aksi halde kazı ve düzenleme çalışmaları yapılırken, bir, iki yıl ada ziyarete kapatılırsa tur operatörleri de Giresun’u programdan çıkartırlar ve tekrar tur programına almak için unutulan bir yer olur. Buna imkan vermemeliyiz. Bizim talebimiz şuna kazı ve düzenleme çalışması başlayana kadar açılacağı belirtilen adanın, çalışma başladıktan sonra da belirli bir alanda ziyarete açılmasıdır” dedi.



Giresun Adası’na tekne seferi yapılabilecek

Giresun Adası’na gezi düzenleyen Altın Post teknesi sahibi Ercan Ayhan ise “Giresun adasına getirilen ziyaretçi yasağının ortak akıl ve uzlaşı ile çözüme kavuşturulduğunu belirterek, amaçlarının Giresun Adası’nı yerli ve yabancı turistlere tanıtmak olduğunu ifade etti.

Doğal, tarihi ve mitolojik bir destinasyona sahip olan Giresun adasının korunup, kollanmasında üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceklerini altını çizen Ayhan, Giresun Adası’nın ziyarete açılacağının beyan edilmesinin ardından turizm acentelerinin Giresun’u yeniden tur programlarına almaya başladığını söyledi.



Bakanlık tarafından yasak kararı getirilmişti

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda “Giresun Adasına yönelik Bakanlığımız yatırım programı kapsamında hazırlanan çevre düzenleme projesine yönelik uygulamanın gerçekleştirilmemiş olması, bu proje kapsamda planlanan gezi güzergahının oluşturulmamış olması ve ayrıca alanda kazı çalışmalarının tamamlanmaması nedenleriyle adanın günübirlik gezi teknelerinin tur güzergahına eklenmesinin Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce uygun bulunmadığı hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” denilmiş ve bu yazı gereği Giresun Adası’na yasak kararı alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.