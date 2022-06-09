Giresun Belediyesi projelendirdi, DOKAP destekleyecek

Giresun Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) 2022 yılı yatırım programıyla desteklenen “Yöresel Ürünler Üretim ve Paketleme Tesisi” ile “Engelsiz Yaşam Merkezi” projelerini kapsayan protokol imza töreni yapıldı. İmza töreninde Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin hazır bulundu.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, “Giresunumuz için proje üretmeye ve hayata geçirmeye devam ediyoruz. Şimdi de ‘Yöresel Ürünler Üretim ve Paketleme Tesisi’ ile ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ projelerini hayata geçiriyoruz. Şehrimiz insanı için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Yöresel Ürünler Üretim ve Paketleme Tesisi Giresun 1.Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak. Üretim ve paketleme tesisi içerisinde kurutulmuş sebzeler ve meyveler üretim hanesi, turşutuzlama üretim hanesi, reçelpekmez üretim hanesi, unlu mamuller üretim hanesi, hammadde ve son ürün deposu, paketleme alanı ve laboratuvar yer alacak. Kırsal alanlarda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik uygulamalar, tarımsal üretim ve pazarlama çalışmalarında özellikle birlik ve kooperatifleşme ile rekabet gücünün artırılmasına ve gelirin tabana yayılmasını sağlamaya yönelik yenilikçi modeller ve örnek uygulamalar, dezavantajlı yörelerde yaşayan nüfusun yaşam standartlarının geliştirilmesine yönelik entegre kalkınma projeleri, üreticilerin ortak kullanımına yönelik altyapı ve donanım desteklerini kapsayan projeler bu program altında yürütülecek.

Giresun Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ise Aksu Mahallesi Mehmet İzmen Caddesi 51 Nolu Sokak’ta yer alan 240 metrekarelik iki katlı binada hayata geçirilecek. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde tüm engel gruplarına yönelik verilmesi planlanan sosyokültürel ve sportif faaliyetler arasında ise spor aktiviteleri, müzik atölyeleri, drama faaliyetleri, el becerileri geliştirmelerine yönelik kurslar, sosyal hayata katılım etkinlikleri gezi ve eğlence faaliyetleri yer alacak.

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