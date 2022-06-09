Giresunspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Giresunspor’da dün yapılan ikinci Olağan Genel Kurul'un ardından oluşan yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Hakan Karaahmet başkanlığındaki Giresunspor’un yeni yönetiminde Adem BıçakçıBaşkan Vekili, Mustafa TütüncüBaşkan Yardımcısı ve Mali İşler Sorumlusu, Münir AtamerBaşkan YardımcısıSosyal İşler ve Kaynak Geliştirme Sorumlusu, Mustafa Oğuzhan GülerBaşkan Yardımcısı, İbrahim İnaçGenel Sekreter, Ferhat KarademirBasın Sözcüsü, Gürkan TemürAs Başkan ve Muhasip Üye, Ercan Ayhan As Başkan ve Taraftar Sorumlusu, Zafer Olgun As Başkan ve Altyapı Sorumlusu, Tahsin ÇobanTesisler ve Stadyum Sorumlusu, Ceyhun OcakOrganizasyon ve Proje Geliştirme Sorumlusu, Fuat GugulogluKaynak Geliştirme ve Sponsorluk Sorumlusu, Metin ÇobanYurtdışı Sorumlusu, Savaş ŞahinYurtdışı Sorumlusu, Talha ÜngördüYönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.