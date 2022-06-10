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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dolgu ve çöp alanıydı turizm alanı olacak

İHA

Giresun'un Görele ilçesinde önceki yıllarda çöp ve dolgu sahası olarak kullanılan yer Görele Belediyesi'nin hazırladığı Görele ve Çevresi Turizm Odaklı Yerel Kalkınma ve Destinasyon Projesiyle hayat bulacak.

Dolgu ve çöp alanıydı turizm alanı olacak

Giresun’un Görele ilçesinde önceki yıllarda çöp ve dolgu sahası olarak kullanılan yer Görele Belediyesi’nin hazırladığı Görele ve Çevresi Turizm Odaklı Yerel Kalkınma ve Destinasyon Projesiyle hayat bulacak.
Görele Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) tarafından desteklenen “Görele ve Çevresi Turizm Odaklı Yerel Kalkınma ve Destinasyon Projesi” protokolü Belediye Başkanı Tolga Erener ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin tarafından imzalandı.
Proje ile ilgili bilgi veren Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, “Göreve başladığımız günden beri birçok sosyal donatı alanı, park ve bahçeler kazandırdık. Ancak bu son projemiz çok daha kapsamlı olacağı gibi halkımızı denizle buluşturacak bir projedir. Deniz kenarında bulunan alanı DOKAP desteğiyle halkımızın hizmetine sunacağız. Bu anlamda DOKAP Başkanı Hakan Gültekin’e teşekkür ederiz. İlçeye yeni bir eser kazandırmak için ilk imzaları attık. Proje içerisinde festival alanı ve peyzaj çalışmaları ve sosyal donatı alanları yer alacaktır. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

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