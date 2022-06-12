Başkan Şenlikoğlu: “Millet bahçesi yeniden ihale edilecek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Şenlikoğlu: “Millet bahçesi yeniden ihale edilecek”

İHA

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yüklenici firmadan kaynaklı sorun nedeniyle yapımı duran millet bahçesiyle ilgili açıklama yaptı.

Başkan Şenlikoğlu: “Millet bahçesi yeniden ihale edilecek”

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yüklenici firmadan kaynaklı sorun nedeniyle yapımı duran millet bahçesiyle ilgili açıklama yaptı.
Yaşanan gelişmelerin ardından projenin yeniden ihale edileceğini belirten Belediye Başkanı Şenlikoğlu, “Giresun’a yapılmış en modern ve en kapsamlı sosyal donatı alanı olan ve 24 bin 160 metrekarelik alana projelendirilen ve içerisinde koşu yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun alanı, açık otopark, peyzaj donatı alanları, yaya yürüyüş yolları ve tematik bahçelerin yer aldığı millet bahçesi yüklenici firmadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle çalışmaları durmuştu. En kısa zamanda millet bahçemizin ihalesi yeniden gerçekleşecek ve yapım çalışmaları başlayacaktır. Giresunlular hiç merak etmesin, millet bahçemiz aynı proje ile şehrimiz insanının kullanımına sunulacaktır. Kimse endişeye kapılmasın, bu devasa projemizin bundan önce olduğu gibi bundan sonrada takipçisiyiz. Vadettiğimiz projeleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Biz bu sözleri seçim için değil, Giresun halkı hizmetlerin en güzeline layık olduğu için vermiştik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP’de olağanüstü kongre yapıldı
YEREL HABERLER CHP’de olağanüstü kongre yapıldı
Giresun Adası'ndaki buluntular müzede sergilenmeye başlandı
YEREL HABERLER Giresun Adası'ndaki buluntular müzede sergilenmeye ...
Yılın son dersi belediye başkanından
YEREL HABERLER Yılın son dersi belediye başkanından
Dolgu ve çöp alanıydı turizm alanı olacak
YEREL HABERLER Dolgu ve çöp alanıydı turizm alanı olacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.