Köylülere Kırım Kongo Kanamalı Ateşine karşı eğitim verildi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin (KKKA) yaz dönemlerinde sıklıkla görüldüğü Giresun'un Alucra ilçesine bağlı köylerde vatandaşlara eğitim verildi.

Giresun İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Alucra Toplum Sağlığı personelleri tarafından ilçeye bağlı Akçiçek, Gökçebel ve Kaledibi köylerinde ikamet eden vatandaşlara kene eğitimi verildi.

Alucra Toplum Sağlığı Merkezinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan kenelerde artış gözlenmektedir. Bu hastalığa sebep olan kenelerden nasıl korunmamız gerektiği ve kene ısırmaları ile karşı karşıya kaldığımızda ne yapılması gerektiği konusunda daha ilçe merkezinde eğitim gören öğrencilere eğitimler verilmiştir. Gurbetçilerin gelmesiyle köylerde nüfus artmış olup personellerimiz tarafından Akçiçek, Gökçebel ve Kaledibi köylerinde eğitimler düzenlenmiştir. Vatandaşlara kene konusunda eğitimler veren personelimiz, neler yapması gerektiğini detaylı anlatan broşürlerle bilgilendirmiştir” ifadelerine yer verildi.

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