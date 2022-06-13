Dolandırıcılıktan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanılması sureti ile yarar sağlama suçlarından kesinleşmiş 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.U. isimli firarı şahsın Tirebolu ilçesinde kılık değiştirerek gizlendiği ihbarı üzerine Giresun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından fiziki takip başlatıldı. Yapılan operasyonda firari şahıs kaçmaya çalışırken zor kullanılarak yakalanırken, M.U. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Giresun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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