Giresun'da Jandarmanın kuruluşunun 183. yılı kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü Giresun’da törenle kutlandı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’nda düzenlenen törene Vali Enver Ünlü, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, il protokolü, bazı ilçe kaymakamları, belediye başkanları, şehit ve gazi aileleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasının ardından Giresun'da yaşayan en eski jandarma eri 80 yaşındaki Mehmet Köçek jandarma marşını seslendirildi.

Ardından Tuğgeneral Nuh Köroğlu, günün anlamına ilişkin yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının kuruluşundan günümüze kadar geçen süreci değerlendirdi. Köroğlu, “18. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren dünya siyaset sahnesinin değişmeye başlamasıyla birlikte ülke içinde görev yapmaya çalışan jandarma teşkilatımız, kurulduğu günden bu yana milletinin huzuru ülkenin birlik ve beraberliğiyle bağımsızlığı ve halkın can ve mal güvenliği için çok önemli görevler icra etmiştir. Teröre karşı mücadelede en önemli unsurlardan birisi olmuş, üstün başarılar elde etmiştir. Milletinden aldığı güç ve ilhamla görev yaparak milletin sevgisine mazhar olmuştur. Kamu güvenliğinin sağlanmasında ulusumuzun takdirini kazanmıştır” dedi.

Vali Enver Ünlü ise yaptığı konuşmada “Desteğini milletimizden gücünü kanunlardan alan Türk jandarma teşkilatımız birlik ve beraberliğimizi koruyarak devletimizin bekası için yüksek bir vazife şuurunu merkeze alarak en önemlisi de kahramanca göğsümüzü kabartmaktadır. Terörle mücadeleden asayişe düzensiz göçten trafik güvenliğine uyuşturucu imalatı ve dağıtımından gece gündüz demeden her konuda fedakarca hizmet veren kahraman jandarma teşkilatımız gerek iç güvenlik gerekse sınır ötesi operasyonlarda gösterdiği azim kararlı başarılarla bizlerin ve aziz milletimizin her zaman gurur kaynağı olmuştur” dedi.

Konuşmalardan sonra hafta nedeniyle düzenlenen yarışmalarda ödül kazanan öğrencilere Vali Ünlü ve Tuğgeneral Köroğlu tarafından çeşitli hediyeler verildi. Tören jandarma arama kurtarma köpeklerinin gösterileri, birliklerin geçişi, araçgereç, teknoloji sergisinin açılışıyla ve yenilen yemekle sona erdi.

