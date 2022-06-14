Uzman doktor isteyen muhtarlardan basın açıklaması

Giresun’un Görele ilçesi Devlet Hastanesi’nde yeterince doktor olmaması vatandaşın tepkisine neden oldu. Göz, ortopedi, nöroloji, radyoloji, KBB, Kadın hastalıkları dallarında uzman, kardiyoloji uzman doktor bulunmadığı için tedavi olmadıklarını söyleyen Köy ve Mahalle Muhtarlarıyla vatandaşlar hastane önünde basın açıklamasında bulundu.

Hastanenin sadece acil ve dahiliye bölümünün hizmet verdiğini belirten ve buranın kapanma noktasına geldiğini iddia eden vatandaşlar, yaptıkları basın açıklaması ile seslerini duyurmaya çalıştı.

Köy ve Mahalle Muhtarları adına basın açıklaması yapan Çavuşlu Beldesi Merkez Mahalle Muhtarı Selim Hamzaoğlu, “Biz Görele ilçesi köy ve mahalle muhtarları derneği ve sivil toplum örgütleri olarak ilçemizde ve bölgemize hizmet vermekte olan Görele Dr. Ergun Özdemir Devlet hastanemizin ilçemize ve bölgemize yeterli hizmeti veremediğinden halkımızın arz ve taleplerini dile getirmek için toplanmış bulunmaktayız. Branşlardaki doktor eksikliğinden dolayı bölge halkımız mağdur olmaktadır ve hastalarına çare bulmak için çevre il ve ilçe devlet hastanelerine gitmek zorunda kalıyor. Hastanemiz bölgemizin yeni moderne ve en donanımlı hastanesi olmasına rağmen doktorsuzluktan halkımıza hizmet verememektedir. Hastanemiz 3 ilçe 2 belde 88 köy ve 44 mahalle halkına hizmet vermektedir. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte gurbetçilerimizin bölgemize dönmesi sebebiyle bölgemizin nüfusu dört katına çıkmaktadır. Yüzbinlerce kişiye hizmet vermesi gereken Görele Opt. Dr. Ergun Özdemir Devlet hastanemizde doktor olmamasından dolayı bölge halkımız çok büyük mağduriyet yaşamaktadır. Çevre il ve ilçe hastanelerimize gitmek zorunda kalan vatandaşlarımız hastanelerdeki yoğunluktan dolayı büyük sıkıntı yaşamaktadır ve maddi imkanı olmayan vatandaşlarımız tedavileri için çevre hastanelere gitmektedir. Yetkililerimizden doktorlarımızın hastanemizde kalmama sebebini araştırarak bir an önce bu büyük mağduriyetin giderilmesi için branş doktorlarının ivedilikle hastanemize gönderilmelerini talep ediyoruz ve doktorsuz hastane istemiyoruz. Unutmayalım ki sağlığımız en önemli önceliğimizdir” dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından vatandaşlar olaysız bir şekilde dağıldı.



Sağlık İl Müdürlüğünden açıklama

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut ise “Görele ilçemizdeki uzman doktor açığında yaşanan sıkıntıların takipçisiyiz. Gerek diğer ilçelerimizden gerekse Mecburi Hizmet Uygulaması ile hizmet ataması yapılarak sorunu çözme noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" bilgisini verdi.

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