Sıla Şentürk’ün katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün öldürme suçundan tutuklu yargılanan Hüseyin Can Gökçek (22) hakkındaki iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianameye göre, katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek hakkında tasarlayarak, canavarca hisle çocuğu öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi.

Giresun’un Yalı Mahallesi’nde evinde Sıla Şentürk’ü 16 Şubat 2022 tarihinde bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek hakkında Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Katil Zanlısı Gökçek’in akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporunda yer aldığı iddianamede, tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi.

Sıla Şentürk’ün babası Bekir Şentürk ise tek isteğinin adaletin yerini bulması olduğunu ve verilen cezanın biraz olsun acılarını hafifleteceğini ifade etti.

Olay 16 Şubat 2022 tarihinde Giresun’un Yalı Mahallesinde yaşanmıştı. Ankara’dan Giresun’a gelen katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek, Sıla Şentürk’ü evinde bıçaklayarak öldürmüştü. Olay yerinden kaçan Gökçek, daha sonra OrduGiresun Havaalanı'nda yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Van F Tipi Cezaevine gönderilmişti.

