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Giresun'un coğrafi işaretli ürünlerinin kullanım ve satış hakkı belgeleri törenle dağıtıldı

İHA

Giresun'un coğrafi işaretli ürünlerinin kullanım ve satış hakkı belgeleri törenle dağıtıldı

Türk Patent ve Marka Kurumu'nda tescillenen 'Giresun Tombul Fındığı', 'Giresun Sivri Fındığı', 'Giresun Kalınkara Fındığı' coğrafi işaretli ürünler ile üretimi gerçekleşen ve mahreç işareti ile koruması sağlanan 'Giresun Fındık Ezmesi'nin üretim, pazarlama ve dağıtımı için yetki belgeleri FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar tarafından özel ve tüzel şirket yekkililerine törenle dağıtıldı.
Günümüzde gıda alanında yaşanan en önemli husus güvenilir ve sağlıklı gıda olduğuna dikkat çeken FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar, törende yaptığı konuşmada “Güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmanın yolu tarımdan, kırsal kalkınmadan ve özellikle coğrafi işaretlerden, geleneksel ürünlerden geçmektedir. Dolayısıyla güvenli ve güvenilir gıdada önemi fazlasıyla artan coğrafi işaretli ürünlerin ve geleneksel ürünlerin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. FİSKOBİRLİK olarak kararlı ve gayretli çalışmalarımız sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde üç ürünümüzün menşe adı ile bir ürünümüzün de mahreç işareti ile ülkemizde korunması sağlanmıştır. Coğrafi işaretli ürünleri tescil ettiren olarak FİSKOBİRLİK’in koordinasyonunda ve denetim merciinin eşliğinde ürünlerimizin denetimleri titizlik ile gerçekleştirilmiştir. Tamamlanan denetim süreçlerinin ardından başta üreticilerimiz olmak üzere özel ve tüzel kişiler ile bir araya gelinerek 'Coğrafi İşaretli Ürün Adının Kullanım Hakkı Belgeleri'ni teslim etmek bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Dünyada gıda sektöründe sürdürülebilirlik artık aranan temel bir kriter haline gelmiştir. Bacasız sanayimizin anahtarı olan coğrafi işaretli ürünlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kalitesinin korunması için denetimleri büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla FİSKOBİRLİK olarak coğrafi işaretli ürünlerimizin denetimleri üzerinde hassasiyet ile durmaktayız“ dedi.

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