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Giresun’da 362 okulda 68 bin 781 öğrenci karne aldı

İHA

Giresun’da 362 okulda 68 bin 781 öğrenci karne aldı

Giresun’da ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 68 bin 781 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.
Giresun’da 362 okulda öğrenim gören 68 bin 781 öğrenci karne alırken, 5 bin 982 öğretmen de öğrencilerin karnelerini vererek 20212022 EğitimÖğretim dönemi yaz tatiline başlamanın sevincini yaşadı.
Giresun’da yaz tatili dolayısıyla Şehit İsa Yüksel İlkokulunda düzenlenen karne törenine Vali Enver Ünlü, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, milli eğitim müdür yardımcıları ve veliler katıldı. Öğrencilerin karnelerini Vali Enver Ünlü, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu ve daire amirleri verdi.
Pandemi sürecinin ardından öğrencilerle yüz yüze ders yapabilmenini mutluluğunu yaşadıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, “Öğrencilerimiz yüz yüze başarılı bir şekilde, verimli bir şekilde eğitim öğretimlerine devam ettik. Öğrencilerimiz bir yılın sonunda ortaya koydukları emeklerle bugün karnelerini aldılar. O yüzden kendilerini tebrik ediyorum. Bence yaz tatili doya doya geçirsinler inşallah, son baharda onları başarılı ve güzel bir dönüm bekliyor” diye konuştu.
Giresun Valisi Enver Ünlü ise “Dolu dolu geçen bir eğitim döneminin daha sonuna geldik. Bugün karne heyecanı yaşayan tüm yavrularımızı kutluyorum. Tatilde eğlenmeyi, spor yapmayı, oynamayı ve bol bol kitap okumayı ihmal etmeyin” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler karnelerini aldı. Karnelerini alan öğrencilerin sevinçleri yüzlerine yansıdı.

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