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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay basın mensuplarıyla bir araya geldi

İHA

Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay basın mensuplarıyla bir araya geldi

Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.
Polis evinde düzenlenen toplantıda konuşan Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun’da büyük asayiş olaylarının yaşanmadığını, vatandaşların da mutlu olmak için çaba gösterdiğini ifade etti.
Giresun’un huzurlu bir şehir olmaya aday olduğunu belirten Kızılay, sorunsuz bir şehrin düşünülmemesi gerektiğini ifade ederek “Suç insanın olduğu her yerde olur. Önemli olan bunlarla baş edebilmek. Daha önce de söylemiştim. Şehrin trafiğini yüzde 30 oranında rahatlatmıştık. Biz daha fazla tedbir koyacağız. Vatandaşlarımız daha fazla duyarlı olacak. Bunu mümkün olursa sıfıra indireceğiz. Giresun için 10 ayda yüzde 30’luk azalma gayet iyi bir rakam. Bu sadece polisin çalışması değil. Vatandaş polise uymazsa biz bu rakamları yakalayamayız. Görünen o ki vatandaşımız bu konuda bize destek oluyor. Bunu daha ileriye götürmek hem bizim hem de vatandaşın görevi” dedi.
Kızılay, sunulan güvenlik hizmetinin daha kaliteli hale gelmesi için vatandaşların kanunlara uymaları gerektiği vurgusunu yaparak “Dünyadaki hiçbir sorun sadece kolluk kuvvetleriyle çözülmez. Beraberce çözeceğiz. Herkes mutlu olmak istiyordur. Herkes en iyisini istiyordur. Kolluk kuvvetleri kanunların koruyucusudur. Belki de kendi özel hayatımızda istemediğimiz kısıtlamaları kolluk kuvvetlerinden görüyoruz ama devlet kanunla yönetilir. Dolayısıyla o kanunların koruyucusu kolluk kuvvetleridir. O da gereğini yapar. Kişilerin şahsi beklentilerine bırakılamaz. Herkes buna uymalıdır. Yani bizim herkes bunu yapıyor mantığından uzaklaşmamız lazım. Devlet toplumun büyük bir kesimini değerlendirir, kanunlarını çıkarır ve hepimizi uyarız. Giresun’da asayiş konusunda büyük olaylarla karşılaşmıyoruz. Hem de aydınlatma oranlarımız çok yüksek. Giresun polisi yapması gerekeni sonuna kadar yapıyor. Biz Türkiye ortalamasının üstünde aydınlatma oranlarına sahibiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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