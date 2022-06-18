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Kadın girişimciler fındığa katma değer katıyor Ev hanımının fikri, kadın muhtarın girişimi, öğretmenin ise proje desteğiyle köyde kurulan fındık işleme tesisi hem istihdama, hem de fındığa katma değer sağlıyor

İHA

Kadın girişimciler fındığa katma değer katıyor Ev hanımının fikri, kadın muhtarın girişimi, öğretmenin ise proje desteğiyle köyde kurulan fındık işleme tesisi hem istihdama, hem de fındığa katma değer sağlıyor

Ev hanımının fikri, kadın muhtarın girişimi, öğretmenin ise proje desteğiyle Giresun'un Kemaliye köyünde kurulan fındık işleme tesisi hem istihdama, hem de fındığa katma değer sağlıyor.
Giresun'un merkeze bağlı Kemaliye köyünde bir araya gelen girişimci kadınlar kurdukları fındık işleme tesisiyle hem istihdama katkı sağlıyorlar, hem de fındığa katma değer katıyorlar.
70 yaşındaki ev hanımı Azime Dizdar’ın fikri, köyün kadın muhtarı Tülin Şenel’in girişimi ve öğretmen Mustafa Dizdar’ın proje desteğiyle Giresun'un merkez köylerinde bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirilen fındık işleme tesisi herkese örnek oldu.
Yaklaşık 9 aydır yürütülen çalışmalar sonunda faaliyete geçen işletmede aylık 4 ton fındık kırma, kavurma, paketleme ve ezme olarak müşterilere sunulabildiği belirtildi.
Kemaliye Köyü Muhtarı Tülin Şenel, muhtarlık olarak köyün kalkınmasını sağlamak amacıyla çeşitli projeler ve çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Köyde istihdam oluşturmak, farkındalık oluşturmak adına bir şeyler yapmak istiyorduk. Bu anlamda Azime Dizdar ablamızın fındık işleme fikri aklımıza yattı. Bunun üzerine bir takım proje girişimlerimizden sonuç alamasak da KOSGEB tarafından fındık işleme tesisi beğenildi. Eğitime ve mülakata katıldık ve başardık. Daha sonra KOSGEB desteğiyle bu tesisi kurmayı başardık İlk zamanlarda köydeki üreticilerin fındığını kırdık, kavurduk ve paketledik. Geriye dönüş bizi de memnun etti ve devamı geldi ve siparişler almaya başladık. Sonra e ticaret sayfası kurduk satışlarımızı buralardan yapmaya başladık. Sipariş almaya başlayınca köydeki kadınlarımızı yevmiye ile çalıştırma imkanına sahip olduk. Bu tesiste fındığa katma değer sağlayan kırma, kavurma ve paketleme işlemlerinin yanı sıra ezme işi de yapıyoruz. Şuanda kadar ayda 4 ton fındığı işleyip satabildik ama aylık 6 ton fındık işleme kapasitemiz var. Fındığımıza katma değer sağladığımızda hem biz hem de ülkemiz daha çok kazanmaktadır” dedi.

Fındık kırmaya gittiği tesisten girişimci olarak çıktı
Tesisi kurma fikrinin 3 yıl önce bir tanıdığına fındık kırdırmak için gittiğinde düşündüğünü anlatan 70 yaşındaki Azime Dizdar ise “Hem makine imalatı yapan hem de fındık kırma işi yapan bir yakınım vardı. Ona fındık kırdırmaya gittiğimde bana bir makine ver köyde bu işi yapayım dediğimde bir proje yazdırmam halinde alabileceğimi söylemişti. Bunun üzerine aradan geçen 3 yılın ardından öğretmen olan oğlumdan proje yazmasını istedim ve oğlum da bana proje desteği verdi. Sonunda bu tesisi kurduk. İlk başta takdir eden de oldu, bu yaşta bu işlerle uğraşmamı garip karşılayanlar oldu ama ben kararlıydım ve sonunda başardık. Bu işi yapmakta ne kadar iyi yaptığımızı şimdi daha iyi anlıyorum çünkü hem köyümüzdeki kadınların aile ekonomilerine destek olabiliyoruz hem de fındığı işleyerek satabiliyoruz. Birçok yerden de gelip görenler oluyor. Benim tavsiyem kooperatif kurarak köylülerimiz kendi fındığını değerlendirebilirler. Kabuklu olarak fındığı satıp yabancılara kazandıracağımıza işleyerek satıp kendimiz ve ülkemiz kazansın” diye konuştu.

Öğretmenin proje desteği kadınları girişimci yaptı
Kadın girişimciler olarak annesine ve köyünün kadın muhtarına proje yazarak destek olduğunu ifade eden öğretmen Mustafa Dizdar ise “Devlet bizi yetiştiriyor biz de devlete karşı görevlerimizi her alanda yapmalıyız. Devletimiz farklı alanlarda hibe destekleri veriyor. Bu alanları arayıp bulmak gerekiyor. Biz bu konuda rehberlik yaptık. Biz devletin verdiği destekleri araştırdık, kadın girişimcilerimizin fikrini kağıda döktük. Devletin her alanda bir desteği oluyor ama bu desteği almanın da bir takım yolu ve yöntemleri var. Bu anlamda biz de eğitimci olarak görevimizi yaptık. Devletin kurumları da hemen sahip çıktı ve böyle bir tesisi köye kazandırarak kadınlarımız örnek bir çalışmayı hayata geçirdiler” şeklinde konuştu.

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