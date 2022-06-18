Giresun'da YKS öncesi kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına motorize polis ekipleri yetişti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Giresun'da Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı'na (YKS) girecek adayın kimliğini evde unutması üzerine harekete geçen polis ekipleri öğrencinin sınava sorunsuz girmesini sağladı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün YKS'nin 1. oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi kimliğinin yanında olmadığını fark eden öğrencinin imdadına yetişti. Sınava dakikalar kala Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı motorize polis ekibi öğrenciyi önce fotoğraf çektirmesi için fotoğrafçıya götürdü, ardından ise Nüfus Müdürlüğünden nüfus bilgilerinin çıkartılması sağlandı. Sınava son bir dakika kala ise polis ekibi öğrenciyi sınava gireceği okula yetiştirmeyi başardı. Bu durum ise öğrencinin yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.