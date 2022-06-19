Kıbrıs Gazisi trafik kazasında hayatını kaybetti

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Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen tarafik kazasında Kıbrıs Gazisi Hüseyin Ardahan hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun’un Alucra ilçesi Taflantepe Yaylasından ilçe merkezine seyir halinde bulunan Osman Ardahan idaresindeki 34 ER 5121 plakalı otomobil Çakrak köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Osman Ardan, İzzet Tulum ve Ahmet Ardahan yaralandı. Aynı araçta bulunan 79 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hüseyin Ardahan ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar Alucra Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Ardana ise, Çakrak köyünde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

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