Giresun'da dere kenarında silahla vurulmuş hamile kadın cesedi bulundu

Fatih TURAN-Mustafa KIRLAK/GÖRELE (Giresun), (DHA)GİRESUN'un Görele ilçesinde dere kenarında silahla vurulmuş hamile kadın cesedi bulundu.
İlçeye bağlı Gültepe Köyü yolu üzerindeki dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptığı incelemede kadın cesediyle karşılaştı. Kimliği belirlenemeyen kadının hamile olduğu ve silahla vurulduğu saptandı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni Görele Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Görele Fatih TURAN-Mustafa KIRLAK
2022-06-21 00:16:07
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